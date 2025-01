Javier Milei: "El cepo es aberrante y lo voy a sacar, pero yo soy liberal y libertario, no libertarado"

“El cepo es aberrante y lo voy a sacar, lo que sucede es que yo soy liberal libertario, yo no soy liberal libertarado”, dijo este miércoles el presidente Javier Milei sobre la posibilidad de eliminar las restricciones de acceso al dólar durante 2025. El mandatario concedió una entrevista a la agencia Bloomberg en el marco de su primer día en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

“Nosotros estamos comprometidos a eliminar los controles de capitales, creemos que es una herramienta de expropiación por parte del sector público. Por lo tanto, no sólo es un evento que restringe la libertad, sino que además vulnera la propiedad y como liberal que respeto el derecho a la vida, la libertad y a la propiedad. Obviamente que el cepo es aberrante y lo voy a sacar, lo que sucede es que yo soy liberal libertario, yo no soy liberal libertarado”, dijo Milei ante la consulta sobre si ese paso podría darse antes o después de mitad de año.

Milei reiteró que bajar la inflación y eliminar pesos será fundamental, pero insistió en que conseguir divisas frescas aceleraría el proceso para liberar las restricciones de capital. “Nosotros vamos a salir igual del cepo en algún momento cuando logremos reconstruir el equilibrio de stocks en el Banco Central, la diferencia es que si nosotros conseguimos financiamiento la salida es más rápida. Cualquier tipo de acuerdo que hagamos ya sea con el FMI y/o con fondos de inversión no se va a utilizar para financiar el Tesoro sino para recomponer el balance del Banco Central”, comentó.

El mandatario precisó que esas restricciones se utilizaron en otros gobiernos para evitar la salida de capitales luego de abusar de la emisión monetaria para financiar el gasto público.

El Presidente además anticipó que su Gobierno negocia con el FMI la posibilidad de aumentar la exposición con la Argentina. “Una parte tiene que ver con la estructura de esos pagos y otra con conseguir fondos nuevos para recomponer las cuentas del Banco Central, o sea, los stocks, y de esa manera acelerar la salida del cepo. Vamos a salir pero la velocidad va a depender de cuánto sea el monto de la operación y cómo se estructure”, añadió.

El Presidente argentino comentó que se trabaja fuertemente en la posibilidad de elaborar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca: “Recientemente cuando asumí la presidencia protempore del Mercosur señaló que debía avanzar en tres líneas: lucha contra el terrorismo, el nercotráfico y acuerdos de libre comercio”.

Milei dijo que estaría dispuesto a salir del bloque regional en caso de una “condición extrema” para avanzar con un tratado de libre comercio. Sin embargo, afirmó que “hay mecanismo por los cuales puede hacerse estando dentro del Mercosur”.

“Nosotros estamos explorando la manera de que Argentina se pueda abrir al comercio internacional. ¿Por qué? Porque la división del trabajo trae prosperidad. Lo había dicho Adam Smith y pasaron 250 años y parece que papá tiene razón. Adam Smith tiene razón”, señaló.

Milei también sostuvo que “el mundo debe festejar el arribo de Donald Trump” a la Casa Blanca. “Su discurso ha sido claro, contundente, y esa era dorada que él propone para Estados Unidos iluminará a todos los que se han convertido en sus propios héroes”, remarcó.

“Yo no soy quien para opinar sobre la política comercial de otro país y me parecería una irresponsabilidad y una falta de respeto hacia cualquier país. Y por otra parte yo creo que, a diferencia de otros líderes, Trump entiende perfectamente la geopolítica y utiliza la política comercial de Estados Unidos como parte de la geopolítica. No es que él sea proteccionista, sino que sabe el rol que tiene Estados Unidos en el mundo y, consecuentemente, su política comercial es parte de su estrategia”, dijo Milei sobre la política comercial que prometió llevar adelante el mandatario norteamericano.

