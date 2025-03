Javier Milei acusó a los empresarios de pedir una devaluación y cargó contra la prensa: "Me repugnan"

"Sinceramente me repugnan de modo superlativo todos esos periodistas operadores que se quejan de los salarios en dólares diciendo que eso golpea negativamente sobre la competitividad. A esas basuras les pregunto ¿cómo hacen países como EEUU, Alemania, Irlanda, Japón o Suiza para poder competir con los salarios que pagan? ¿Acaso creen que se progresa empobreciendo a los trabajadores? Es como creer que para salir del pozo habría que cavar más en el mismo", escribió Milei en su cuenta de X.

Pero el periodista de La Nación no fue el único que marcó la posibilidad de que el Gobierno realice una devaluación del peso, que vaticinó para después de las elecciones.

Cristina Kirchner, la actual presidenta del Partido Justicialista, publicó en redes un mensaje, donde cuestionó duramente el discurso de la asamblea legislativa y apuntó a un momento en particular.

"La estabilidad económica que estamos conquistando no significa que hemos llegado a puerto…TAMPOCO SIGNIFICA QUE NO VAYA A HABER VOLATILIDAD. La vida no funciona de esa manera; no es un movimiento rectilíneo uniforme, SIEMPRE HAY ALTOS Y BAJOS, MOMENTOS DE TENSIÓN y momentos de tranquilidad”, expresó la ex presidenta.

Al tiempo que con su característico tono irónico, agregó: "EN MI BARRIO, Y EN ARGENTINA, A ESO LE DECIMOS DEVALUACIÓN. Sobre todo, cuando la estabilidad está basada únicamente en tener pisado el tipo de cambio. Como es tu caso".

El mandatario también apuntó a las empresas que -aseguró- destruyeron el país y generaron un stock de capital muy bajo, pero que cuando el país logra una mejora buscan tener retornos no alineados con el nuevo nivel de riesgo país, que se encuentra en 780 puntos.

"Así pretenden seguir teniendo muy altos retornos para el bajo nivel de capital que tienen y así seguir sosteniendo su fastuoso nivel de vida", señaló. Y acusó a los empresarios de pedir una devaluación para "bajar los salarios y así poder seguir viviendo de modo cómodo".

Luego, retomó su tono crítico calificando a los periodistas de "marionetas operadores" que actúan en base "a sus titiriteros", y concluyó citando la teoría económica de Carl Menger, que sostiene que los precios de los productos se basan en las valoraciones subjetivas de los consumidores, y no en los costos de producción.

"Finalmente, una nota de color. El principio de imputación de Menger señala que son los precios los que determinan los costos, por ende, si el mercado registra dichos salarios es porque las empresas lo pagaron (de no ser así el desempleo estaría por las nubes y habría que buscar el acto violento que los generó), por lo tanto, el argumento del ensobrado operador de los empresaurios prebendarios queda expuesto con mayor fuerza", sentenció.

