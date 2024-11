Invirtió en San Juan y ahora pagó más de $30.000.000.000 por un shopping

IRSA , el holding de Eduardo Elsztain , el multimillonario con inversiones en San Juan ; sumará un nuevo shopping. Con una inversión de US$ 27,7 millones, siendo más de 30 mil millones de pesos, anunció que compró un shopping en el Gran Buenos Aires .

“La Sociedad anuncia que se encuentra en proceso de adquirir un nuevo centro comercial en el Gran Buenos Aires por un monto de US$ 27,75 millones que espera concretar en los próximos días”, anunció la compañía dueña de Alto Palermo, DOT Baires y Abasto -entre sus 15 shoppings de todo el país- a través de un comunicado en la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Desde IRSA advirtieron que la operación se cerrará el lunes próximo y hasta el momento hay confidencialidad para informar cuál es el nuevo shopping que se suma a la cartera.

Sin embargo, hace solo algunos meses la propia IRSA había anunciado una inversión de US$ 200 millones en al menos 10 proyectos. Entre ellos estaba un nuevo centro comercial en La Plata y la ampliación del Alto Avellaneda.

Según había explicado el propio Eduardo Elsztain, el nuevo complejo al aire libre de La Plata tendría el microclima de Distrito Arcos, rodeado de 15 torres de viviendas y un hotel.

En agosto de este año el emporio de los shoppings también adquirió un terreno clave en la provincia de Buenos Aires. IRSA le compró al empresario Francisco De Narváez un megaterreno vecino al shopping Alto Avellaneda. por el que pagó US$ 12,2 millones.

La propiedad totaliza 86.861 metros cuadrados (m2) y tiene una superficie construida de 32.660 m2, con potencial de expansión a futuro. Ese predio supo ser de Walmart.

El nuevo anuncio de IRSA en la CNV se hizo en New York Stock Exchange (NYSE, la bolsa de comercio de Nueva York) luego de que la compañía cumpliera 30 años de cotización.

Las inversiones de Elsztain en San Juan y su perfil

Eduardo Elsztain, quien controla los shoppings de todo el país y es propietario de la corporación IRSA y del Banco Hipotecario, entre otros. A principios de abril se conoció que el empresario invirtió en la provincia cuando desembolsó casi cuatro millones de dólares en la futura mina de oro Hualilán, ubicada en Ullum.

Cabe destacar que la llegada de Elsztain a la industria minera sanjuanina y argentina se dio en marzo de 2016, cuando le compró el 51% de la mina Casposo a la firma australiana Troy Resources por U$S 3 millones y un compromiso de U$S 10 millones en estudios para volver a hacerla rentable. Un año más tarde, desembolsó U$S 1 millón para aumentar su participación al 70%. Además de la mina sanjuanina, la firma cuenta con una serie de proyectos en Río Negro y Santa Cruz.

De acuerdo a lo adelantado por la compañía minera, Elsztain había señalado su intención de adquirir una mayor participación en Challenger, sujeto, entre otras cuestiones, a los requisitos de financiación de la compañía. De esta forma el empresario vuelve a invertir en la mineria sanjuanina, como lo hizo hace unos años con la mina Casposo, en Calingasta.

La noticia trajo esperanzas al sector minero, y particularmente al proyecto minero ullunero que recibe una fuerte inyección de fondos con esta operación. La directora ejecutiva de Challenger Gold, Sonia Delgado; dijo a Tiempo de San Juan que con la adquisición del 5% de acciones, Elsztain pasa a ser un nuevo Director de la junta de Challenger Gold.

“Con seguridad esta incorporación puede resultar atractiva para otros inversores, ya que esto demuestra que Hualilán es un activo valioso y viable para entrar en producción. Elsztain es un empresario reconocido no solo en Argentina, sino en el resto del mundo y tiene un equipo con vasta experiencia en minería”, dijo Delgado.

De acuerdo a lo informado, la inversión estratégica ha proporcionado una inyección inmediata de efectivo de 5,6 millones de dólares australianos, con la opción de inyectar potencialmente 9,3 millones de dólares australianos adicionales sujetos a ejercicio. “Este financiamiento permite que Hualilán continúe avanzando agresivamente mientras continúa el proceso de Financiamiento Estratégico”, dice el comunicado. De todos modos, desde la empresa aclararon que la empresa no está en venta, por lo que se infiere que se trata de la incorporación de socios estratégicos.

Eduardo Elsztain es el dueño de los principales shoppings del país. A través de su desarrolladora IRSA controla desde el Abasto, hasta el Alto Palermo, DOT y Patio Bullrich, pasando por centros comerciales en Mendoza, Rosario, Córdoba y Neuquén, entre otros.

También es propietario de varios edificios de oficinas (el Rulero, República, Bouchard) y hoteles (Llao Llao, Sheraton Libertador), es accionista y maneja el Banco Hipotecario y es dueño de Cresud, una de las mayores compañías agropecuarias del país, con 27 campos con aproximadamente 622.256 hectáreas distribuidos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Por si fuera poco, también controla un poderoso grupo comercial en Israel.

La última novedad

Challenger Gold, la compañía que opera el proyecto de oro Hualilán en Ullum, anunció que empezará la producción de oro en San Juan en el segundo trimestre del 2025. El comunicado oficial señala que eso es posible por el desembolso de 6,6 millones de dólares de un empresario accionista existente.

Desde la publicación especializada Minería y Desarrollo aseguraron que el inversor es el empresario Eduardo Elsztain, quien en abril de este año compró una parte de los activos de la futura mina. El magnate, dueño de los principales shoppings del país habría inyectado ahora los fondos para que facilitar el procesamiento de metales del proyecto Hualilán a través de un “acuerdo de encargo”.

La información oficial publicada por Challenger señala que se espera que la celebración de un acuerdo de encargo acelere el cronograma de la empresa para poner en producción a Hualilán y capitalizar los precios récord del oro para generar un flujo de efectivo temprano.

“El objetivo principal de esta estrategia es capitalizar el alto precio actual del oro para generar un flujo de efectivo temprano”, indicó el comunicado firmado por Kris Knauer, director y CEO de Challenger Gold Limited. El metal rompió records históricos el viernes pasado, al alcanzar los 1609 dólares la onza.

El flujo de efectivo se utilizará para financiar el desarrollo independiente más grande de Hualilán, donde se identificaron 478.000 toneladas de mineral que contienen 85.550 onzas de oro y 495.334 onzas de plata, con una ley de 5,8 g/t, y de 32,2 g/t, respectivamente.

Con información de El Cronista