Hallaron archivos de adolescentes, niños y hasta bebés en dispositivos del diputado Germán Kiczka

“Esta organización ojalá terminara en uno, Guardianes Digitales por la Niñez es una operación más que nosotros venimos llevando hace más de 10 años”, afirmó en diálogo con Eduardo Feinmann en su ciclo Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre).

Y explicó que, a pesar de que las investigaciones hacen foco en la Ciudad de Buenos Aires, las alertas son internacionales. “En este caso, vienen a través de un alerta de Coalición de Rescate Infantil [Child Rescue Coalition] y de International Center of Missing Children, que es una ONG con la que siempre solemos trabajar. Ellos trabajan, lógicamente, a nivel internacional, apoyando la prevención de este tipo de organizaciones transnacionales de explotación sexual infantil; no estamos hablando de que esto pasa en Argentina, en Misiones, no. Esta operación, por ejemplo, involucraba a fuerzas del orden de países de Latinoamérica; Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, creo que República Dominicana, Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Argentina”, continuó.

Qué se encontró en los dispositivos incautados a Germán Kiczka

En este sentido, detalló que en el allanamiento al diputado se secuestraron diversos dispositivos y que, tras analizarlos, confirmaron que tenía más de 600 videos de abuso sexual infantil, entre los que había bebés recién nacidos, niños y adolescentes.

“Estoy hablando de niños entre 0 mes y 13 años, además de algunos otros que eran de 13 y 18 años”, desarrolló.

Y agregó: “Cuando hablamos de explotación sexual infantil creo que el público no dimensiona lo que significan esas palabras. Estamos viendo cómo adultos abusan sexualmente de niños, niñas o adolescentes”.

En cuanto a si la investigación termina en los hermanos Kiczka o podría haber algún político “fuerte” involucrado, planteó: “Es cuestión de seguir investigando, decir de antemano que puede haber un político, yo como fiscal no lo puedo asegurar; seguramente el juez que interviene y el investigador van a tomar todas las medidas necesarias para profundizar la investigación y llegar a donde se tiene que llegar”. Asimismo, indicó que estos casos no terminan en la persona o con el material que se encuentra en sus dispositivos de almacenamiento informático.