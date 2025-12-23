martes 23 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Prevención

Gripe H3N2 en Argentina: advierten que un remedio conocido puede ser útil, ¿cuándo tomarlo?

Desde el Ministerio de Salud dijeron que puede ser un buen complemento de la vacuna contra la influenza. Lo ideal es administrarlo en las primeras 48 horas, especialmente en pacientes con factores de riesgo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La gripe H3N2 está ya en Argentina y es importante tomar precauciones.

La gripe H3N2 está ya en Argentina y es importante tomar precauciones.

Tras la llegada al país del subclado K de la gripe H3N2, con el reporte de los tres primeros casos en Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación volvió a hablar de un remedio que se hizo famoso durante la pandemia de gripe A en 2009: el oseltamivir, más conocido por su nombre de fantasía como Tamiflú.

Lee además
la gripe h3n2 llego a la argentina: hay dos adolescentes y un nino infectados
Confirmado

La gripe H3N2 llegó a la Argentina: hay dos adolescentes y un niño infectados
La gripe H3N2 ha entrado con fuerza en el invierno del hemisferio norte y ya amenaza a los países que están por debajo del Ecuador.
Prevención

Súper gripe H3N2: ya está más cerca de Argentina y recomiendan aplicarse la vacuna

“El tratamiento antiviral con oseltamivir, un inhibidor de la neuraminidasa, es una herramienta terapéutica complementaria a la vacunación, especialmente útil en pacientes con factores de riesgo”, se aseguró en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), difundido este lunes.

Allí explicaron que la mayor efectividad de este fármaco “se observa cuando se administra dentro de las primeras 48 horas del inicio de síntomas”, aunque agregan que “hay evidencia que demuestra beneficios incluso en tratamientos iniciados más tardíamente en pacientes con enfermedad grave”.

El Ministerio agregó que “sin embargo, debe considerarse que el uso indiscriminado del fármaco podría llevar a la aparición de resistencia. En consecuencia, debe promoverse un uso racional del mismo bajo ciertas indicaciones médicas. Diversos estudios han evidenciado que en pacientes ambulatorios con alto riesgo de complicaciones, su uso se asocia a una reducción en la duración de los síntomas y en la incidencia de complicaciones”.

Además, “en pacientes hospitalizados con influenza grave, se ha documentado una disminución en la duración de la hospitalización y en el riesgo de mortalidad, especialmente cuando el tratamiento se inicia dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas”.

El BEN también advierte que en Argentina, durante el año 2024, el Instituto Malbrán “no ha detectado un aumento de cepas resistentes a este antiviral entre los virus en circulación”. Y que “no se debe esperar la confirmación de influenza por laboratorio para tomar decisiones acerca del inicio del tratamiento con antivirales”.

El avance del subclado K

Con relación a la circulación del subclado K de la influenza A (H3N2), popularmente conocido como supergripe, el 18 de diciembre Brasil se sumó a la lista de países de la región con identificación del virus, a partir de un caso importado y sin evidencia de transmisión local asociada hasta esa fecha.

Durante diciembre, Costa Rica notificó la detección de la variante, mientras que Perú informó la identificación de dos casos pediátricos. En el mismo período, Chile confirmó la detección a partir de muestras analizadas en el país. En el hemisferio norte, particularmente en Estados Unidos y Canadá, se han registrado detecciones crecientes de influenza A(H3N2) correspondientes al subclado K, en un escenario de aumento de la actividad de influenza.

En Argentina, hasta ahora fueron confirmados tres casos: dos correspondieron a adolescentes de 13 y 15 años, con residencia en la provincia de Santa Cruz, uno de ellos con co-detección de Covid. El tercer caso correspondió a un niño de 5 años que había sido internado en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires.

FUENTE: Clarín

Temas
Seguí leyendo

Autorizan que las mascotas puedan viajar en colectivos de larga distancia

Qué hallaron en los celulares del empresario acusado de abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

Tremendo accidente en la ruta 9 dejó 5 muertos

Juan Grabois: "La interna entre La Cámpora y Kicillof me la paso por las bolas"

Cristina Kirchner está sin fiebre, con drenaje por la operación y seguirá internada

Fue internado, se fue sin el alta, volvió golpeado y murió: qué reveló la autopsia

Mató a su suegro a puñaladas, le robó la jubilación y pagó un asado para sus amigos

Tragedia en Bariloche: dos jubilados murieron tras caer con el auto por un barranco

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las mascotas podrán ahora viajar en colectivos de larga distancia y en trenes.
También en trenes

Autorizan que las mascotas puedan viajar en colectivos de larga distancia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan
¡Atención!

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

En Valle Fértil la comunidad viene expresando preocupación por los rompetormentas. 
Investigación

Misterio en el cielo de San Juan: el Gobierno crea una mesa de investigación sobre los aviones "rompetormentas"

Imagen ilustrativa
Fraude en Santa Lucía

Le vendió pan durante un año, pero descubrió que no le pagaba y que la estafó en $4.000.000

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte video
Batalla

Qué hay detrás de la disputa por 37 mil hectáreas en Caucete: una familia enfrentada, la intervención de la Justicia, el Estado y la definición de la Corte

Te Puede Interesar

Obras para San Juan en 2026: Vialidad Provincial busca la repavimentación total de la Circunvalación
Avance

Obras para San Juan en 2026: Vialidad Provincial busca la repavimentación total de la Circunvalación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Chimbas denunció a un mecánico por uso indebido de vehículos municipales
Investigación

Chimbas denunció a un mecánico por uso indebido de vehículos municipales

La Plaza de la Joroba, quedó en medio de la disputa.
Objeciones del municipio

En Capital, fuerte contrapunto político por una cena navideña para personas en situación de calle en San Juan

El Camping de Villa Observatorio, en Chimbas, abre sus puertas. Lo que hay que saber para ir a disfrutar.
Para agendar

Abre el Camping de Villa Observatorio en Chimbas: los precios de las entradas y en qué horario se puede ir

Sentía escalofríos al verlo: el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos
Hubo una interprete de señas

"Sentía escalofríos al verlo": el desgarrador testimonio de la joven que denunció a su padre sordomudo tras años de abusos