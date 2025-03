Francos reprochó a Villarruel por sus dichos tras la marcha en el Congreso: "Es un error conceptual"

“La democracia se ejerce cuando se vota, después lo demás es el uso de las libertades y los derechos que garantiza la Constitución Nacional, y para eso el poder público tiene las distintas fuerzas que hacen cumplir los derechos”, indicó sobre las respuestas de la policía federal a los disturbios.

En tanto, el ministro coordinador se refirió a la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) que este jueves anunció que llevará a cabo un paro de 24 horas antes del 10 abril, una decisión que Francos calificó de “oportunista” para generar inestabilidad. El anuncio se realizó en la sede de Azopardo 802, durante el congreso nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

A comienzo de esta semana, la mesa chica de la central había anticipado el lanzamiento de un plan de lucha por reclamos salariales y laborales para el 24 de marzo. El aviso se reforzó luego de las declaraciones que el cotitular cegetista, Héctor Daer (Sanidad), hizo esta tarde en donde aclaró que el debate sobre la propuesta tendrá lugar el próximo jueves en una reunión del Consejo Directivo de la CGT. En este sentido, Francos señaló que para él, el paro no tiene una justificación clara, dado que en los últimos tiempos el gremio había intentado acercarse al gobierno buscando soluciones y acuerdos. “No está muy claro el motivo, porque hasta hace poco tiempo siempre la CGT había buscado acercarse al Gobierno para buscar caminos de entendimientos”, declaró.

En diálogo con LN+, el funcionario sostuvo que hay una clara intención de desestabilizar al Gobierno cuando se recurre a este tipo de acciones. “Siempre han usado estos mecanismos”, señaló al compararlo con la violencia que se vivió en la calle este miércoles, cuando los barra bravas decidieron plegarse al reclamo que los jubilados hacen todos los miércoles frente al Congreso. “Todo se encuentra que hay un momento para oponerse, entonces promueven este tipo de disputas callejeras violentas”, remarcó respecto a las intenciones de paro de la CGT.

En este mismo sentido se pronunció el titular del PRO, Mauricio Macri, a través de su cuenta en la red social X. En el posteo comparó la situación con la vivida durante su gobierno en el 2017, a la que también calificó como un intento de desestabilización. “Lo hicieron —en ese entonces— desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico”, comenzó su posteo. Y añadió: “Fue un auténtico golpe de Estado“.

Francos coincidió con la visión del ex presidente. Según él, se trata de una clara actitud de parte de la oposición política, en especial la kirchnerista, “que no encontraba un camino para entrar al gobierno”, porque todos los resultados eran positivos. “La intención destituyente de la oposición política, de Unión por la Patria, es tratar de voltear de alguna manera un Gobierno que tiene un apoyo popular muy fuerte”, aseguró. Además, no descartó que este accionar tenga relación con las próximas elecciones legislativas y el “pánico” de perder.

Respecto a los enfrentamientos que ocurrieron adentro de la cámara de Diputados —mientras afuera se desataba una batalla campal con jubilados de por medio— Francos los consideró un “hecho lamentable”. “Liberar las pasiones de esta manera no es razonable, es una falta de respeto a la sociedad”, acusó. Uno de los episodios estuvo marcado por la discusión entre tres libertarias, Marcela Pagano y Rocío Bonacci contra Lilia Lemoine, que terminó con un vaso de agua en la cara. Por otro lado, un grupo de diputados de la oposición increpó al presidente del recinto, Martín Menem, cuando este decidió darle fin a la sesión debido a las tensiones y los insultos que volaban dentro del despacho.

“Todos los incidentes que siguieron son también propios de la tensión de una sesión que estaba viviendo momentos complejos”, señaló.

La visita de Milei a Bahía Blanca

Sobre el viaje que Javier Milei realizó a Bahía Blanca, tras el violento temporal que vivió la ciudad hace casi una semana, el ministro argumentó que “el Presidente no quiso viajar directamente porque sostiene en este tipo de eventos, dejar que trabaje las primeras instancias con la reconstrucción”. Y añadió: “Si va un presidente, se desatiende el trabajo para explicarle como está la situación en cada área”. En este sentido, respondió las críticas que la ex mandataria, Cristina Kirchner, había lanzado a través de X contra Milei, al que le reclamó: ¡MADRE DE DIOS! ¡QUÉ DESCONEXIÓN EMOCIONAL TENÉS CON LOS QUE SUFREN!”.

A su vez, se refirió al rol del Estado en estos casos. El Ejecutivo intervino “con toda las fuerzas disponibles que tiene, que inmediatamente se pusieron a trabajar”, pero remarcó que después de eso “la Provincia tiene su responsabilidad y el municipio la suya”.

Por último, el funcionario confesó que si bien la creación del fondo solidario para la reconstrucción de la ciudad del sur de Buenos Aires, se dio después de que el Mandatario se reuniera con el intendente, Federico Susbielles, la intención no es introducirse “en un tema que es de responsabilidad del municipio, sino que quiere ayudar”.

FUENTE: Infobae