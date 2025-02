Feriados: la particular fecha de Semana Santa durante este 2025

Los feriados de Semana Santa son una referencia ineludible en el calendario argentino, no solo por su significado religioso, sino también por la oportunidad de descanso que representan para muchos trabajadores, debido a que se trata de un fin de semana extra largo. Sin embargo, en 2025 se producirá una modificación importante en las fechas, lo que podría generar ajustes en la planificación laboral y turística.

A diferencia del 2024, cuando el Jueves Santo y el Viernes Santo se celebraron el 28 y 29 de marzo, en 2025 estos días se trasladarán a mediados de abril. El gobierno nacional estableció que el Viernes Santo, un feriado inamovible, caerá el 18 de abril. Por su parte, el Jueves Santo será el 17 de abril, aunque con la particularidad de que se mantiene como día no laborable, lo que deja en manos de cada empleador la decisión de otorgarle como jornada de descanso.

Este cambio no responde a una decisión política, sino a la naturaleza del calendario litúrgico, que fija la fecha de la Pascua en función del ciclo lunar. Cada año, esta variabilidad genera incertidumbre sobre cuándo caerán los feriados, especialmente en sectores que dependen de estos días para la actividad económica, como el turismo y el comercio.

Qué pasará con los feriados puente

Además de la postergación de Semana Santa, el gobierno de Javier Milei introdujo otra novedad a través del decreto 1027/2024: en 2025 no habrá feriados puente turísticos. En su lugar, estos días serán considerados "no laborables", lo que significa que su aplicación dependerá de la decisión de cada empleador.

Esta medida marca una diferencia importante con años anteriores, cuando los feriados puente eran establecidos a nivel nacional para fomentar el turismo interno. La eliminación de su obligatoriedad podría afectar la planificación de viajes y el movimiento económico en destinos turísticos que solían beneficiarse de los fines de semana largos.

Es clave diferenciar entre feriados nacionales y días no laborables. Mientras que los feriados garantizan descanso obligatorio y pago doble en caso de trabajar, los días no laborables dependen de la decisión del empleador y no otorgan un beneficio salarial adicional.