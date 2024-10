Fabiola Yáñez no entregó su celular en Madrid y se cae el convenio para trasladar esas pruebas a la Argentina

Fabiola Yáñez no se presentó tampoco este miércoles antela Justicia de España para entregar su celular.

La ex primera dama Fabiola Yáñez no se presentó este miércoles ante un juzgado madrileño para entregar su teléfono celular y la Justicia española dio por cerrado el convenio que había establecido con el juzgado argentino que investiga la denuncia por violencia de género que había presentado contra su ex pareja, el ex presidente Alberto Fernández.

Pese a que había dicho expresamente que no tenía ningún problema en que se extrajera la información de sus dispositivo electrónico, Yañez no concurrió a la cita este miércoles y tampoco lo hizo el martes, con lo cual España no participará de la recolección de pruebas de la violencia -chats, diálogos y fotografías- que están dentro del aparato de la mujer, que reside en Madrid junto a su hijo Francisco.

En una publicación en sus redes sociales, la ex pareja de Alberto Fernández, había dicho esta misma semana que tiene miedo en su cuenta de Instagram, aunque no aclaró a qué se refería. Yañez reapareció en su cuenta de Instagram este martes con un enigmático e inquietante mensaje. "Tengo miedo", publicó -desde España- en grandes letras blancas sobre un fondo negro, pasadas las 20.15 (hora argentina). "Tengo miedo", el alarmante mensaje de Fabiola Yañez en Instagram. El procedimiento ordenado por el fiscal federal, Ramiro González, se iba a realizar en el marco de la causa penal contra el ex presidente de la Nación por presuntos hechos de violencia de género. Fue la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado, la que había convocado para ayer, 8 de octubre de 2024, a las 10.00 horas de la mañana a Fabiola Yañez a que se presente en dicha sede para materializar “la gestión de la extracción forense, a través del Oficial de Enlace de Policía Nacional de esta Unidad”. Sin embargo, Yañez no se presentó. Tampoco lo hizo este miércoles para entregar su celular con el objetivo de que se tome una copia, pero no lo hizo por razones personales. La ausencia, que llamó la atención, no se trata de una falta sino de un mero incidente procesal y se coordinó una nueva presentación para este miércoles, pero la mujer tampoco concurrió. Alberto Fernández es el único imputado en este caso. La fiscalía le atribuyó nueve hechos desarrollados desde 2016 hasta la fecha. Los escenarios en los que los episodios se produjeron y que califican como lesiones leves y graves, fueron variados. Para corroborar las acusaciones entre las que se incluye abuso de poder y de autoridad, más amenazas coactivas, es que el fiscal González impulsó un conjunto de medidas que se concentran en la información del celular de Fabiola Yañez. Si bien, el ex jefe de Estado se había opuesto a la extracción de la información del celular, el juez federal Julián Ercolini resolvió que la medida de prueba era pertinente y autorizó que la misma sea impulsada. Con el camino allanado, se procedió a resolver los aspectos técnicos con la justicia madrileña para tener acceso a todas las comunicaciones, mensajes e intercambios mantenidos con Alberto Fernández. El Ministerio Público Fiscal argentino había dado garantías de que Allí la extracción forense de la información del teléfono móvil de Fabiola Yáñez, se iba a realizar "teniendo en cuenta la voluntad de la víctima de hacer entrega de los contactos y contenidos de los mensajes obrantes en aplicación WhatsApp con el Sr. Alberto Ángel Fernández”. Al respecto, se señaló que se le había pedido a la ex primera dama que concurra a la sede madrileña, con el objeto de que "aporte su equipo de telefonía celular, se efectúe en el momento la copia forense requerida y se devuelva el equipo a la Sra. Yáñez”. Todo lo extraído del celular de Yañez iba a viajar hasta la Argentina en “valija diplomática” y el peritaje de dicha información estará a cargo del Ministerio Público Fiscal de nuestro país. Desde el MPF se explicó que la extracción del contenido del teléfono de Yañez responde a consolidar una serie de aportes que realizó la ex primera dama: videos donde se la ve golpeada y aplicándose un tratamiento para aminorar los signos de los moretones, como también más conversaciones mantenidas con Fernández. Frente a la ausencia de Yañez, explicaron fuentes judiciales a Clarín, "se cerró la rogatoria y se volvió sin la información" y lo próximo a realizar es "concluir las medidas en curso" y evaluar si el fiscal del caso, Ramiro González, requiere de otras medidas "para suplir lo del teléfono de Fabiola Yañez". En principio, no habría más declaraciones testimoniales y con el análisis de la documentación ya incorporada al expediente, el fiscal González podría avanzar en un pedido de declaración indagatoria de Alberto Fernández ante el juez federal, Julián Ercolini. En este expediente el ex jefe de Estado, se encuentra imputado por los delitos de lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo, más el abuso de poder y de autoridad, junto a las amenazas coactivas.

