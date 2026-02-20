viernes 20 de febrero 2026

Buenos Aires

Explotó una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería: al menos cuatro heridos y más de 300 evacuados

Según el parte oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas el hecho ocurrió esta tarde en el edificio ubicado en la Avenida Paseo Colón 533 y dejó a tres pacientes quemados, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Argerich, mientras que una cuarta persona fue asistida con oxígeno.

Por Agencia NA
image

Al menos cuatro personas resultaron heridas tras la explosión de una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería ubicada en el barrio porteño de San Nicolás donde trabajan once móviles. También indicaron que hya más de 300 evacuados.

El mismo informe indicó que se trata de una encomienda de tres paquetes que recibieron hace cuatro meses y, de los bultos que estaban a resguardo en el piso once, explotó uno, por lo que se evacuó la totalidad del edificio de manera preventiva.

Personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, la Policía Federal, el jefe de explosivos del mismo cuerpo, así como el superintendente de bomberos, oficial superior de investigaciones y personal de la división de la unidad de investigación antiterrorista.

El llamado alerta al 911 fue realizado a las 13.24, momento en que dieron asistencia el SAME y los primeros efectivos.

