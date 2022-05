Estacionó mal frente a una casa y le dejaron éste mensaje: "La próxima te rompo toda la..."

En Río Negro se vivió otra vez una escena de las que se viralizan, quizás porque muchos se sienten identificados en ésta situación. Es que un conductor no respetó el hecho, con aviso incluido, de que no se podía estacionar frente a una casa y lo hizo igual, estacionó frente a un garage. Al regresar se encontró una particular venganza, con pintura y mensaje.