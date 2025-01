En pleno verano, ANMAT prohibió la venta de dos protectores solares

La decisión afecta a los siguientes maquillajes y cosméticos:

- “Countouring Blush” y “Lip Gloss” de la marca MocMallure. Según se informó, su rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional, lote y fecha de vencimiento“

- “Glitter Face and Body Gel”, de la marca Rimocoo.

- “Cherry picked for the Flush Lip and Cheek and Cheek TINT” marca “Sheglam”, fabricado en China.

También fueron prohibidos dos protectores solares:

- “Sunscream face and body sun Lotion SPF 50 PA +++ Vitamina C”, marca SAS

- “Sunscream Face and Body Sun Lotion SPF 50 PA +++ Collagen”, marca SAS.

Ambos productos no tenían los datos de inscripción en el rótulo.

La Anmat prohibió estos productos para "proteger a los eventuales consumidores" del uso de estos productos de los que "no se puede garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico sanitaria pertinentes" y que "hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".