El particular pedido de Alberto Fernández a la Justicia en la denuncia contra Fabiola Yañez

El expresidente pidió que “se libre oficio Titular de la Oficina de Asistencia Judicial para el Crimen Organizado (ex DICOM), a fin de solicitarle arbitre los medios para que se sirva informar todo dato de interés de los abonados telefónicos que utiliza y utilizó” su ex pareja, cuya denuncia por violencia de género destapó el escándalo.

El pedido de Alberto Fernández a la Justicia en la denuncia contra Fabiola Yañez

Fernández reclamó además que “se secuestren los aparatos telefónicos utilizados por la imputada y se realice la extracción de datos mediante sistema UFED Celebrity Premium a fin de poder conocer los mensajes borrados que hubiera en los sistemas de mensajería WhatsApp y Telegram, así también como todo dato de interés”.

En su presentación, en la que el ex jefe de Estado acusó a la ex primera dama de “violación de secreto y su difusión y el acceso ilegítimo” a su nube de Google, pidió además una medida cautelar para que “se deje de publicar o reproducir todo acto que remita a posibles videos o fotos sobre su persona o terceros que impliquen una vulneración a los derechos”.

El exmandatario hizo referencia a la filtración de sus videos con Tamara Pettinato en su despacho de Casa Rosada los cuales, en su opinión, fueron difundidos “ilegalmente de un teléfono personal que accede a mi cuenta privada”.

“La querellada (Yañez) es la única persona que tenía acceso a la información que se ha difundido”, argumentó Fernández, quien dio detalles sobre la filtración: “La información está en el teléfono que era de mi propiedad, que le regalé a mi hijo Francisco con aplicaciones que servían para su esparcimiento y que contenía mi galería de fotos personal”.

image.png Las fotos que presentó Fabiola Yañez en su denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández

“Ese celular marca Samsung se lo di a mi hijo para que juegue y pueda ver videos infantiles en YouTube y similares”, citó en el escrito. Y completó: “Es por ello que acuso a su madre, una persona adulta y con pleno conocimiento para acceder a mi información privada y mucho menos difundirla”.

El planteo del ex primer mandatario respecto del celular de Fabiola refiere a una declaración de Yañez ante la Justicia, en la que sostuvo haber perdido el aparato que contenía los chats que evidencian el maltrato y las golpizas. Según trascendió, Fabiola indicó que el teléfono lo perdió durante una de las mudanzas que realizó en España, cuando se fue del departamento que compartía con Fernández en Madrid.

De todas maneras, Yañez cuenta con capturas de pantalla de las conversaciones anteriores a 2024 y prometió aportar a la Justicia los intercambios de los últimos meses.

Por su parte, Alberto aseguró durante la entrevista al diario El País que le “desaparecieron” los chats con su expareja entre los años 2022 y 2023. “No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación”, argumentó.

Publican los chats de Alberto Fernández a Fabiola Yañez aconsejando hablar "lo menos posible"

“Necesito que atiendas a FIORIBELLO. Es muy grave el tema”. Alberto Fernández vivía horas de extrema de tensión. Luego de ese mensaje, llamó a Fabiola Yañez y hablaron durante 10 minutos. Su ex pareja había sido convocada por el juez federal Julián Ercolini por los mensajes y las fotos encontradas en el celular de María Cantero, la histórica secretaria. El ex presidente pretendía cerrar el escándalo ese mismo día. “Mi consejo es que hables lo menos posible”, fue uno de los mensajes. El diálogo completo, al que accedió Infobae, ocurrió el 28 de junio, el mismo día que la ex primera dama decidió no hacer la denuncia penal.