"El inicio de la reconstrucción", así recordó Javier Milei la victoria sobre Sergio Massa

Fue un domingo de elecciones que definiría los destinos del país. De un lado, Sergio Massa representando al peronismo y al gobierno de turno, del otro, la sorpresa de las elecciones, Javier Milei , líder libertario que había protagonizado una fuerte y polémica campaña electoral y solo tenía sobre sus espaldas un antecedente en cargo político, el de diputado nacional. Tras una votación que rompió todos los esquemas, Milei se quedó con la presidencia. El 19 de noviembre es un día que será parte de la historia nacional, y el primer mandatario no quiso que pasara desapercibido.

En el video de un minuto se pueden apreciar recortes de los medios que estaban haciendo la cobertura electoral hace un año. Así se ve el momento en que Milei fue a votar, acompañado por Karina, y una multitud se agolpó afuera de la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde emitió su sufragio. Se sumaron otras postales, como la de quienes llegaron al exterior del búnker de La Libertad Avanza (LLA), que se montó en el Hotel Libertador, donde Milei vivió durante la campaña, hasta antes de mudarse a la Quinta de Olivos.

También en el video que compartió el Presidente se plasmó el momento en que Massa subió al escenario que Unión por la Patria (UP) tenía en el Complejo C de Chacarita, junto a su esposa, la entonces titular de AYSA, Malena Galmarini, y su compañero de fórmula, Agustín Rossi. “Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años”, decía Massa en aquel momento, para admitir la derrota.

Asimismo, al material agregaron el instante en que Karina Milei presentó a su hermano como presidente electo, vestida con una camisa roja frente a una pantalla con el logo que después utilizarían ya para distinguir a esta administración frente a la Casa Rosada. También quedó registrado el momento del abrazo entre los hermanos y segmentos del discurso del actual mandatario tanto dentro del búnker como en la tarima que montaron en el exterior. “Hoy comienza el fin de la decadencia argentina”, aseguraba aquel 19 de noviembre de 2023 Milei. Al recuerdo de la efeméride libertaria se sumaron Martín Menem, Victoria Villarruel entre otros.

El video que compartió Javier Milei en sus redes sociales