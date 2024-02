El Gobierno volverá a ser querellante en la causa "Cuadernos" y otras más

El gobierno de Javier Milei decidió dar un mensaje contundente contra la corrupción y en los próximos días se presentará como querellante en varias causas emblemáticas como las que tienen como protagonista a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, al empresario Lázaro Báez, pero también en las que esté imputado el ex presidente Mauricio Macri.

“Nos vamos a presentar en las causas grandes. La OA va a seleccionar a dos abogados penalistas buenos. Estamos haciendo un relevamiento de las causas en este momento”, dijo a Infobae una fuente del Ministerio de Justicia.

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había planteado hasta ahora que la UIF y la OA se tenían que encargar de otras tareas, pero la decisión fue revisada dentro del gabinete.

“Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No está en mi función salir a buscar delitos. Si los hay, máxima energía contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas. No es tarea del Ministerio de Justicia salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron a los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP. Todos salían a buscar delitos. Nosotros vamos a cumplir con nuestra función y colaborar con el gran objetivo: que mejore la economía y achicar el Estado”, le dijo a este medio en una entrevista publicada en diciembre.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, la OA se presentó como querellante en diversas causas de corrupción y de lavado. Luego, durante el gobierno de Alberto Fernández, y bajo la gestión de Félix Crous, el organismo se retiró de los expedientes penales. Eso incluyó las causas de corrupción de la gestión kirchnerista y las causas donde estaba procesada la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, sostuvo Crous en 2020 mediante una resolución.

El entonces titular de la OA se apoyó en un informe de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos (OCDE) que menciona “indicios de politizacion y falta de neutralidad de la Procuracion General de la Nacion” durante la gestión de Alejandra Gils Carbó.

La Unidad de Información Financiera (UIF) también tuvo un rol central en causas emblemáticas como en la “ruta del dinero K”, donde pidió 9 años de prisión para Lázaro Báez.

FUENTE: Infobae