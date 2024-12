El gobierno nacional prepara la desregulación de la obra pública: los cambios que revolucionarían el sector

Declaraciones Javier Milei a Mauricio Macri: "O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no"

Hasta el momento, quienes no forman parte del registro, no son aptos de participar en una licitación para concretar una obra pública. Según argumentaron desde el Gobierno nacional, el propósito de este cambio es incentivar la competencia.

Un detalle no menor es que con el cambio que busca implementar el gobierno de Javier Milei, no solo empresas constructoras podrán aspirar a quedarse con la licitación de una obra pública, sino también empresas que formen parte de otra actividad y se comprometan a concretar la obra. No se descarta habilitar la posibilidad de admitir empresas extranjeras.

Por el momento se desconoce cuándo se hará efectivo el cambio que promete revolucionar la obra pública a nivel nacional.