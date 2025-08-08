El folklore, de luto: falleció un conocido cantante salteño en un siniestro vial

El folklore está de luto por la muerte de un conocido cantante salteño.

La comunidad musical de Salta se encuentra conmovida por la muerte del cantante Sebastián Velázquez, quien falleció este pasado jueves tras protagonizar un grave siniestro vial en la Circunvalación Oeste, a la altura del ingreso a la localidad de San Lorenzo Chico.

La policía salteña informó que el trágico siniestro ocurrió cuando, por razones que aún se investigan, uno de los vehículos se cruzó de carril e impactó de frente contra otro auto, en tanto, Velázquez conducía un Fiat Uno rojo , mientras que el otro vehículo involucrado era un Toyota Yaris gris , guiado por una mujer mayor de edad.

Tras el impacto, el joven músico debió ser rescatado por personal de Bomberos y fue trasladado en código rojo por el SAMEC hacia el hospital San Bernardo, donde lamentablemente falleció horas después. La conductora del Toyota, en tanto, logró salir por sus propios medios y fue atendida para descartar lesiones internas.

En tanto, el director de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, señaló que el choque fue frontal y que los sistemas de seguridad del Toyota evitaron consecuencias mayores para la conductora. "El conductor del vehículo rojo fue asistido de urgencia. La mujer no presentaba heridas visibles", indicó.

Por otra parte, “El Seba Velázquez” era un artista muy querido en el ambiente del folklore salteño, y su carisma, talento y cercanía con el público lo habían convertido en un referente de las peñas y festivales locales.

Luego de conocerse la noticia de su muerte, las redes se llenaron de mensajes de despedida y consternación, de hecho, colegas, amigos y seguidores expresaron su dolor con palabras de cariño y videos que recuerdan sus actuaciones.

Una zona de accidentes

Por otra parte, vecinos y usuarios frecuentes de la Circunvalación Oeste expresaron su preocupación por la alta siniestralidad en ese tramo. En lo que va del mes, ya se contabilizan al menos dos accidentes graves, incluyendo el del pasado 22 de julio, cuando un auto con cuatro ocupantes (una mujer y tres menores) impactó contra un poste de luz a la altura del río San Lorenzo.

FUENTE: Crónica