Dieron de baja a 62.000 beneficiarios del Monotributo Social: había fallecidos y personas con trabajo registrado

Los funcionarios afirmaron que “estas medidas responden a un relevamiento realizado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para mejorar la herramienta y cuidar los recursos de todos los argentinos”. Según el entrecruzamiento de datos, del total de 1.216.360 beneficiarios del Monotributo Social, 622.477 son titulares y 593.883 son adherentes.

Reempadronamiento y obra social

De manera paralela, el Ejecutivo advirtió que los beneficiarios del Monotributo Social que se encuentran incluidos en los programas Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito, “deberán reempadronarse durante el mes de septiembre” si quieren permanecer en el régimen y anunciaron: “A partir de octubre comenzarán a pagar el 50 por ciento del costo de su obra social”. Esto es $6.900 mensuales, un golpe al bolsillo de los trabajadores que menos facturan. Desde la Casa Rosada explicaron en un detalle los siguientes puntos como argumentos de la medida:

-Hasta ahora había 620.000 mil titulares de Monotributo Social a los que el Estado les pagaba la totalidad o la mitad de la obra social.

-A 133.000 y sus adherentes se les abonaba el 50%.

-A 488 mil, y sus adherentes, se les pagaba el 100%. Estos últimos eran los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Según los cálculos libertarios, “implica un ahorro de más de 7.200 millones de pesos mensuales”.

La medida recibió una fuerte crítica por parte de los dirigentes sociales, ya que afectará el ingreso de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.

“En este contexto, de un día para el otro el Gobierno le corta el acceso a la salud a un montón de personas que no van a poder pagar los 6.900 pesos, personas que están en un tratamiento a través de una obra social, que no la van a poder pagar, es excesivamente cruel”, opinó Nicolás Caropresi, dirigente del Movimiento Trabajadores de la Economía Popular (MTE). “Si esto es un gasto para el Estado, si esto ayuda a no tener déficit, es un gasto ínfimo. Si están ajustando con la obra social del Monotributo Social para controlar el déficit es que están rascando el fondo de la olla. Pagar 6.900 pesos donde está todo para atrás y sin dar tiempo de acondicionar a esas familias, sobre todo a las personas que están en pleno tratamiento, es de una crueldad de otro planeta” agregó.

El líder del MTE, una agrupación referenciada en Juan Grabois, le confió a Infobae: “Ayer les escribí a todos los teléfonos que tengo pidiéndoles por lo menos un plazo hasta diciembre para que le des la oportunidad a la gente de acomodarse un poco, pero nadie me contestó. Juro que hay gente que la van a dejar en el medio de un tratamiento”.

La UTEP, cuyo secretario general es Alejandro Gramajo, y dirigente del Movimiento Evita, expresó a través de un comunicado su rechazo a la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitar el “subsidio” del 50% y el 100% del pago a las obras sociales. “Milei acaba de derogar esa posibilidad”, expresaron y explicaron: “Sumado como requisito que para ser monotributista ahora hay que facturar como mínimo 6 facturas por semestre, algo que no se exige a ninguna otra categoría, no contempla la realidad de la economía popular”. En tanto, explicó: “Hay muchos trabajadores de cooperativas que cobran mediante recibos de asociados y no con facturas individuales, incluso por normativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y la ley de Régimen Simplificado”. Para la UTEP el anuncio de Capital Humano es “otro ajuste a los de abajo”.

En el informe sobre los resultados del relevamiento a los beneficiarios del Monotributo Social se expuso que “esta herramienta no se utilizaba para el fin que fue creada” y revela que “menos del 10% de los titulares factura por sus actividades y que exactamente 62.051 beneficiarios tienen incompatibilidades con la Ley de Monotributo Social, entre otras inconsistencias”.

Por definición el Monotributo Social es un régimen tributario que promueve la inserción de emprendedores en situación de vulnerabilidad que realizan una única actividad económica por cuenta propia y se encuentran fuera del mercado formal laboral o trabajando en relación de dependencia con ingresos brutos inferiores al haber previsional mínimo.

Pueden ser monotributistas en esta categoría:

-Personas mayores de 18 años que tienen una única actividad económica.

-Integrantes de proyectos productivos en grupos de hasta 3 personas.

-Cooperativas de trabajo.

-Tener ingresos anuales que no superen los de la categoría más baja del monotributo general.

Por último las autoridades nacionales detallaron que el proceso de reempadronamiento “permitirá contar con el universo real de monotributistas sociales y permitirá que la herramienta sea utilizada para el fin para el cual fue creada: registrar la actividad económica, emitir facturas, tener una cobertura de salud para el titular y el grupo familiar e incluirse en el sistema jubilatorio”.

—¿Cómo es posible que más de mil personas fallecidas recibían los beneficios del Monotributo social?, le preguntó este medio a un funcionario del Gobierno Nacional.

—No había cruce de datos. Esto se paga a las obras sociales. Las responsables de las obras sociales no decían nada porque les convenía. No es como los planes sociales que el Estado paga directamente a las personas. Ahí sí hacemos cruces todos los meses y detectamos a los beneficiarios que fallecieron. En lo que es Monotributo Social esto no se realizaba, ahora si vamos a controlar todos los meses. Era un absurdo cómo se trabajaba y se va a actualizar el padrón cada treinta días.

