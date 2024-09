Cristina Fernández no se calló nada y le respondió a Javier Milei: "Se la pasa bolu... en redes"

Se vive un viernes atípico y entretenido para quienes entienden la dinámica de la política argentina. Si no se entiende de política, igual el cruce de dos importantes dirigentes nacionales no pasa inadvertido, y sin duda el cruce en redes sociales de Cristina Fernández y Javier Milei es uno que vale la pena seguir.

El primer “golpe” lo dio Cristina Fernández, al publicar a primera hora de la mañana en su cuenta de X (Ex Twitter) una extensa carta baja el título “Es la economía bimonetaria, estúpido. Aportes para un debate argentino”. Básicamente se trata de un balance realizado por la exvicepresidenta sobre los 9 meses de gestión que llevan los libertarios donde no se limitó en las críticas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1831995825880265209&partner=&hide_thread=false A nueve meses de la llegada de Milei y “las fuerzas del cielo”…



ES LA ECONOMÍA BIMONETARIA, ESTÚPIDO. Aportes para un debate argentino.



https://t.co/Poopu0m8Mj pic.twitter.com/AB62W65Q2p — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

“El ultra libertario que en campaña prometía eliminar la intervención y el control del Estado sobre la vida de los argentinos hoy, en el gobierno, no sólo interviene y controla, sino que además decide tres de los cuatro precios fundamentales de la economía”, destacó en una parte del escrito.

Era bastante esperable que Milei respondiera, ya que es un activo usuario de la red social de su amigo Elon Musk. “Yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase particular ad honorem”, escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1832070855767060551&partner=&hide_thread=false .@CFKArgentina Yo sé que vos de economía no entendes mucho, demostrado por el hecho de que te rodeaste de analfabetos anuméricos que destruyeron el país con su chamanismo económico, pero si querés aprender un poco prende la tele hoy a las 19hs que voy a estar dándote una clase… — Javier Milei (@JMilei) September 6, 2024

Hasta ahí, era el escenario que se esperaba iba a darse. La carta de Cristina, la respuesta de Milei y algo que quedaría en redes, pero hubo más idas y vueltas, volviéndose un fuerte cruce.

Segundo round

La expresidenta y vicepresidente saliente tomó el guante y no demoró en responder. Esta vez no fue una carta, sino un posteo directo dedicado a Milei. “Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta”, escribió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1832091954865123721&partner=&hide_thread=false .@JMilei Hablar de economía diciendo cualquier cosa en los set de televisión o escribir plagiando libros, es una cosa. Gobernar la Argentina, es otra muy distinta. Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras -porque… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

Y continuó: “Y de esto, por cómo están viviendo los argentinos, se ve a la legua que vos no tenés ni idea. Cuando quieras -porque tiempo tenes… y lo dedicas a boludear en las redes- te espero en el Patria y te explico un poquito. Saludos cordiales… A vos y a todas las “fuerzas del cielo”. Dios mío!”

Minutos pasaron para que varios medios levantaran la publicación. Precisamente de uno de ellos se hizo eco el Presidente libertario y usando una reconocida frase dentro del krchnerismo, escribió: “no te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase... A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada…”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1832104137967988977&partner=&hide_thread=false .@CFKArgentina no te pongas así de nerviosa, te gustará mi clase... A su vez, deberías revisar los temas de propiedad intelectual y de paso nos mostrás tu título de abogada...

Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo paso. Yo vine a rescatar al País no a hundirlo.

CIAO !!! pic.twitter.com/UKzIqx6Oc7 — Javier Milei (@JMilei) September 6, 2024

Tercer round

Si hay algo que ha demostrado Cristina desde que ocupa cargos en la política y dentro de la militancia es que tiene un buen dominio de los discursos, además de parecer no agradarle no tener la última palabra, por lo que no le “temblo el pulso” al volver a embestir contra Milei.

“Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1832119857090883815&partner=&hide_thread=false Ay Presidente! Ve que tengo razón! No hace más que seguir confirmando lo dicho: se la pasa boludeando en las redes. Largue twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy pero muy mal. FIN. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 6, 2024

Hasta el momento no aparece la respuesta de Javier Milei, pero sin duda la atención estará puesta en el reloj cuando marque las 19. Si continuará o no la pelea, nadie lo sabe, lo que sí es una seguridad es que tanto uno como el otro no se muerden la lengua ni se callan nada.