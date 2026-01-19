Confirmaron que la inflación mayorista del 2025 fue la más baja en ocho años

Si bien la inflación mayorista se aceleró 2,4% en diciembre, cerró 2025 en 26,2%, el menor nivel en ocho años. De esta manera, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , que arrojó 31,5% para todo el año pasado.

En la medición mensual, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una aceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 1,6% de noviembre. Al colocar la lupa sobre la evolución anual, se observa una contracción de 40,9 puntos respecto al 67,1% de 2024. Además, se trata del guarismo más bajo desde 2017, cuando el IPIM acumuló 18,8%.

El movimiento del último mes de 2025 se debió a un incremento de 2,4% en los productos nacionales y de 1,7% en los importados. Entre los productos nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron los refinados del petróleo (0,70%), alimentos y bebidas (0,38%), petróleo crudo y gas (0,24%), vehículos y autopartes (0,23%) y productos agropecuarios (0,21%).

En paralelo, el índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) presentó una suba de 2,2% en el mismo mes, resultado de variaciones de 2,2% en los productos nacionales y 1,8% en los importados.

Por su parte, el índice de precios básicos del productor (IPP) tuvo un aumento de 2,4% en diciembre, impulsado por subas de 2,8% en los productos primarios y de 2,3% en los manufacturados y energía eléctrica.

“La baja en la inflación mayorista fue posible gracias al programa de Gobierno que priorizó el superávit fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero, la recapitalización del BCRA y una serie de medidas para desregular el comercio que permitió reducir costos innecesarios para el sector privado”, afirmaron desde el Ministerio de Economía.

Inflación mayorista: los precios que menos subieron en 2025

Equipos y aparatos de radio y televisión: 3,8%

Petróleo crudo y gas: 8,5%

Cuero, artículos de marroquinería y calzado: 11,8%

Otros medios de transporte: 12,7%

Papel y productos de papel: 15,0%

Prendas de materiales textiles: 16,1%

Energía eléctrica: 16,9%

Madera y productos de madera excepto muebles: 17,0%

Productos textiles: 17,3%

Muebles y otros productos industriales: 18,2%

Productos metálicos excepto máquinas y equipos: 20,2%

Inflación mayorista: los precios que más subieron en 2025

Tabaco: 37,9%

Productos refinados del petróleo: 37,5%

Productos agropecuarios: 36,8%

Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%

Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%

Alimentos y bebidas: 28,0%

Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%

Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%

Productos pesqueros: 25,6%

Productos de minerales no metálicos: 25,7%

Inflación minorista 2025, la menor en 8 años

En cuanto a la suba de precios al consumidor, durante 2025 alcanzó 31,5%, tras un incremento de 2,8% en diciembre, según datos difundidos por el Indec. Este resultado representa el nivel anual más bajo desde 2017. Analistas anticipan que la inflación seguirá moderándose en 2026, aunque con menor rapidez.

En tal sentido, el IPC mostró una leve aceleración en el último mes del año respecto al 2,5% de noviembre, influido por factores estacionales. Aún no se logró quebrar el piso del 2%, en un contexto de ajustes en precios relativos de sectores como Energía, Transporte, Servicios y rubros regulados.

“La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (4,0%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, indicó el informe oficial del Indec.

Dentro del desagregado, Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%) fueron los rubros con menores variaciones en diciembre. En contraste, los precios Regulados lideraron los aumentos (3,3%), seguidos por el IPC núcleo (3,0%) y los Estacionales (0,6%).

En la comparación interanual, la inflación se redujo 86,3 puntos porcentuales frente al 117,8% registrado en 2024. El Presupuesto 2026 proyecta un IPC de 10,1% para el año, mientras que estimaciones privadas lo ubican en torno al doble.

La proyección de inflación para 2026, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), se ubica en 20,5%. Los pronósticos privados indican que en enero el índice volvería a situarse por encima del 2%. Consultoras privadas calculan que el IPC podría alcanzar un nivel anual de un solo dígito recién en 2028.