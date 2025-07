Con tres años le pidió a su padre invitar a Manuel Belgrano a su casa y la historia conmovió a todo el país

Días atrás se viralizó un video que muestra la inocencia de los más pequeños. Guillermina, de tan solo tres años y medio, en medio de lágrimas le pidió a su padre que quería invitar a Manuel Belgrano a su casa. La autenticidad de su pedido no solo hizo que el video se viralizara rápidamente generando un sinfín de reacciones, sino que además le llegó la ansiada respuesta de nadie más y nadie menos que el mismo prócer.

El video fue compartido por el padre de Guillermina, Álvaro Fraiz, quienes viven en la ciudad de Marcos Juárez, en Córdoba, y superó en días más de 3 millones de reproducciones. Pese a que su padre trató de explicarle la imposibilidad de la visita de Belgrano, su inocencia la llevó a seguir insistiendo, por lo que a su padre no le quedó otra que decirle que haría lo posible para comunicarse con el prócer y llevarlo hasta su casa.

El clip generó repercusiones en la red social: “Te entiendo yo también amo a Manuel Belgrano”, “el día menos conflictivo de las chicas”, “storytime de cómo llegó a obsesionarse con Manuel Belgrano”, “mi hijo de 7 años quiere ir a defender las Malvinas”, “disfraza a un amigo de Manuel Belgrano y que vaya a merendar por favor”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

Guillermina es el nombre de la pequeña que conmovió a todo un país al pedir entre lágrimas que quería que Manuel Belgrano la visitara. La respuesta causó aun más emoción.

La respuesta no demoró en llegar y también fue compartida por Álvaro. Directo desde Tucumán, el personaje que encarna a Belgrano en la Casa de Tucumán le envió un video a Guillermina, y su reacción no demoró en hacerse viral. Sentada en el regazo de su padre, la pequeña fue sorprendida con un video. “Me llegaron noticias tuyas de que quieres conocerme. Para mí es un orgullo y un honor poder visitar personas patriotas como vos. Te prometo que pronto voy a estar en tu ciudad natal”, dice el personaje, antes de ordenar la preparación de caballos y escoltas para partir hacia Córdoba. Guillermina, visiblemente emocionada y sonriente, no esconde su alegría ante el mensaje.

Guillermina es el nombre de la pequeña que conmovió a todo un país al pedir entre lágrimas que quería que Manuel Belgrano la visitara. La respuesta causó aun más emoción.

La repercusión de esta segunda parte fue inmediata. En apenas un día, el video superó las 477 mil visualizaciones, acumuló más de 63 mil “me gusta” y generó alrededor de 900 comentarios. Los mensajes de los usuarios no tardaron en llegar, destacando la ternura y el patriotismo de la pequeña.

Según comentó luego Álvaro en medios nacionales, el encuentro entre Guillermina y Belgrano se concretaría este domingo, y dicho momento también será compartido en redes sociales, ya que son varios los usuarios que esperan con ansias el encuentro y ver la reacción de la pequeña cordobesa.