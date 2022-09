Con su nena en brazos, una mujer le prendió fuego el auto a su ex

En la localidad de San Fernando una mujer protagonizó un violento episodio en plena vía pública. Teniendo a su nena en brazos, le prendió fuego el auto a su ex pareja.

El hecho ocurrió el fin de semana frente a una vivienda ubicada en la calle Miguel Cané al 3100. La mujer, con su nena a upa, le incendió el vehículo a su ex luego de que, según indican las informaciones, el hombre no quiso hablarle.

Todo comenzó cuando ella apareció en la casa de su ex, comenzó a golpear la puerta para hablar, pero no pasaba nada. Los vecinos revelaron que la mujer le gritaba que saliera porque si no iba a prenderle fuego su Volkswagen Gol blanco. Y cumplió. La mujer rompió el vidrio del conductor y lo roció de combustible en su interior.

Frente a esta tremenda escena, el hombre salió de la casa para tratar de detenerla. Pero ella prendió fuego el auto y huyó.

incendio2.jpg El auto, en pleno incendio que desató la mujer.

Más tarde llegaron los efectivos de la Policía y Bomberos Voluntarios del mencionado partido. Y según trascendió por fuentes del hecho, la agresora fue denunciada por su ex, por el delito de daños contra la propiedad.