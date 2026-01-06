martes 6 de enero 2026

¿Cuándo?

Caso Loan Peña: más cerca del juicio, confirman una fecha clave en la causa que tiene un sanjuanino imputado

El Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó un recurso presentado por las defensas y ratificó la realización de la audiencia preliminar, una instancia clave del proceso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Pérez es el sanjuanino que está imputado en la causa de la desaparición del pequeño Loan Peña.

La causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña dio un nuevo paso hacia el juicio oral. El Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó un recurso presentado por las defensas y ratificó la realización de la audiencia preliminar, una instancia clave del proceso, fijada para el próximo 27 de febrero.

La resolución desestimó el planteo impulsado por los abogados de varios imputados, entre ellos el sanjuanino Carlos Pérez, quienes habían solicitado dejar sin efecto la fecha argumentando que aún se encuentra en marcha una investigación paralela. Según la defensa, avanzar con esta instancia podría vulnerar garantías constitucionales como el principio de non bis in idem, el derecho a un plazo razonable y el pleno ejercicio del derecho de defensa.

Sin embargo, el magistrado interviniente consideró que esos argumentos no eran suficientes para frenar el avance del expediente. En su fallo, aclaró que la audiencia preliminar no implica la apertura formal del juicio ni el juzgamiento de los acusados, y que tampoco genera efectos irreversibles ni modifica la situación procesal de los imputados.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, en jurisdicción de la localidad correntina de 9 de Julio. El caso provocó una fuerte conmoción social y derivó en una investigación de alcance federal.

Además de Carlos Pérez, están imputados Laudelina Peña, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez, María Victoria Caillava, Walter Maciel y Bernardino Benítez, junto a otras diez personas que también llegarán a juicio, aunque acusadas por delitos vinculados al entorpecimiento de la investigación, la manipulación de testimonios y la defraudación a la administración pública.

En paralelo, el Juzgado Federal de Goya ordenó semanas atrás una serie de medidas para reimpulsar la causa, entre ellas la realización de un envejecimiento forense de la imagen de Loan y la solicitud para incrementar la recompensa destinada a quienes aporten información relevante sobre su paradero.

Una vez obtenida la imagen actualizada, la Justicia dispuso su envío a Interpol Argentina para su incorporación a los sistemas internacionales de búsqueda y su difusión a través del Sistema de Alerta Sofía y distintos medios de comunicación, en un contexto donde persiste la tensión entre la urgencia por encontrar al niño y las demoras en la producción de pruebas consideradas fundamentales.

