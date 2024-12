Caso Loan: la fuerte denuncia de Fernando Burlando al hablar de su participación en la búsqueda del menor

Burlando fue abogado de la familia de Loan por un tiempo, pero luego decidió apartarse del caso. En la entrevista, relató: “Cuando comenzamos a investigar, nos encontramos con que no había voluntad por parte de la Justicia. A nivel institucional, la justicia en Corrientes y en muchas partes del país está deteriorada. En el caso de Loan, al empezar a avanzar, nos echaron a patadas ”.

La explicación de Fernando Burlando

El abogado explicó que los viajes a Corrientes no fueron fáciles, pues “era un ambiente muy hostil. Cada medida que solicitábamos nos decían que debía resolverlo el fiscal”. Además, sostuvo que “da la sensación de que hay una justicia muy particular, que evidentemente no quería hacer las cosas bien. Pedimos la geolocalización de los teléfonos y nos fue imposible conseguirla”.

Loan, un niño de 5 años, desapareció el 13 de junio en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, y hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero.

En otro momento de la entrevista, Burlando se refirió al Juicio por Jurado, explicando que este sistema “viene a depurar una justicia muy castigada” y detalló que otorga al pueblo, el soberano, la responsabilidad de determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados. “El poder recae en manos de la gente, que aunque no haya estudiado leyes, posee un sentido común que muchos jueces, basados en antecedentes y malos ejemplos, no tienen. Esto ha llevado a una visión generalizada y negativa de la justicia”, opinó.

El abogado también comentó que el Juicio por Jurado podría agilizar los procesos judiciales, ya que redefine la instrucción y permite determinar qué causas deben llegar a juicio. Además, planteó que, si una persona está en condiciones de ser declarada no culpable, el Estado no debería llevarla a juicio si no hay pruebas suficientes.

Finalmente, Burlando subrayó la necesidad de capacitar adecuadamente a los miembros de los Juicios por Jurado, ya que, según él, “se requiere una gran especialización, no cualquiera puede integrarlos”. Aplaudió la disposición del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, de expandir el Juicio por Jurado en todo el país.

