A seis meses de la desaparición de Loan, los padres del niño apuntaron contra una integrante de su familia: "Ella sabe lo que pasó"

Luis Otero presentó la entrevista remarcando: “ Loan se desvaneció en el aire, se esfumó porque nadie pudo determinar nada todavía y la Justicia no llega. María y José , sus papás, llevan a cuestas este drama y esta angustia de no saber qué pasó con él. Por eso, a seis meses de la desaparición, hablan nuevamente pidiendo justicia y el esclarecimiento”.

La madre del niño remarcó: “Sí, sí, seis meses mañana y bueno, con esperanza, así que vamos a seguir, no vamos a aflojar y vamos a pedir justicia por Loan. Que se sepa qué pasó con Loan ese día, el 13 de junio”.

Su marido agregó: “Seguimos como día en el día cero, como siempre digo, no sabemos nada de él y bueno, seguimos aguantando como podemos, y hay que seguir aguantando y seguir teniendo fe y esperanza, y hay que seguir luchando”.

“¿Seguís recorriendo la zona del naranjo, la casa de tu madre, para buscar alguna respuesta como lo hacías en aquellas primeras semanas?”, le preguntó el periodista.

Peña se sinceró: “Sí, siempre voy, pero no encuentro nada, no hay nada, no hay rastro, nada, así como siempre”.

El periodista expresó: “Los detenidos hace poco fueron procesados con prisión preventiva para ellos. ¿Sentís que hay más gente que tiene que estar detenida?”.

En ese punto, la madre del niño intervino para soltar fuertísimas acusaciones: “Yo creo que sí, que sí, que hay gente que tiene que estar detenida y tiene que decir la verdad sobre qué pasó con Loan ese día o dónde está Loan. Laudelina, como ya está detenida, pues tiene que decir, ella sabe la verdad de qué pasó el día con Loan y Macarena, Macarena también”.

“¿Qué creés que pasó con Loan?”, le repreguntó el periodista.

“Y… a él lo llevaron, otra cosa no pasó con Loan, a él lo llevaron”, afirmó María.