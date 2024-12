Caso Loan: la pista del paso a Brasil destapó un mar de irregularidades

Desde el Juzgado Federal de Goya pusieron la lupa sobre dos pasos internacionales donde los controles suelen ser muy laxos y por donde, no se descarta, el chico pudo haber sido llevado a Brasil .

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo centró su atención en los cruces instalados en San Antonio y Andresito y pidió analizar las imágenes de las cámaras de seguridad en fechas muy puntuales.

La primera sorpresa fue que las imágenes se guardan por un lapso muy breve, por lo cual no se pudieron obtener datos sobre el tránsito de personas por esos pasos en los días posteriores a la desaparición de Loan en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio.

El miércoles último, la magistrada dispuso el procesamiento por el delito de “sustracción de un menor de 10 años” a Laudelina Peña (46), Bernardino Antonio Benítez (38), Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez (49), Mónica del Carmen Millapi (36), María Victoria Caillava (53) y al ex capitán de navío Carlos Guido Pérez (63).

Al comisario Walter Adrián Maciel (44) también se le dictó la prisión preventiva y el procesamiento por “sustracción, ocultamiento de menor de 10 años en concurso ideal con encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito precedente y su calidad de funcionario público, en carácter de partícipe necesario del primer delito y autor del segundo”.

El juzgado mantiene vigente la búsqueda de Loan, de quien no se tienen datos desde la tarde del 13 de junio, cuando desapareció durante una excursión a un naranjal que no está muy lejos de la casa de su abuela Catalina Peña (86).

Pozzer Penzo tiene como hipótesis más creíble la del "accidente": que Pérez y Caillava impactaron con su camioneta Ford Ranger al chico y luego lo hicieron desaparecer, en connivencia con los demás detenidos.

Según trascendió, cuando los investigadores relevaban las imágenes del paso internacional que vincula a San Antonio (Misiones) con Santo Antonio Do Sudoeste (Brasil), advirtieron que una noche del mes de septiembre -la fecha no se precisó-, Gendarmería y agentes de Migraciones permitieron el ingreso irregular desde Brasil de al menos 15 vehículos y una cantidad no precisada de pasajeros, ya que en el sistema sólo se registraron 31 personas.

El cruce se habría registrado entre las 20.15 y las 21 en un paso internacional que sólo está habilitado de 7 a 19.

En esa oportunidad, Gendarmería solicitó al jefe de la Aduana de Bernardo de Irigoyen autorización para permitir el ingreso de vehículos y personas que llegaron al paso después del horario de cierre, lo cual fue rechazado de plano.

Pese a ello, un poco más tarde decidieron correr las barreras y permitir el paso de personas y vehículos, que serían todos oriundos de San Antonio. Es por eso que el director de la Aduana de Irigoyen -distante 32 kilómetros- alertó al jefe de la Región Aduanera sobre el irregular procedimiento de gendarmes y agentes de Migraciones.

En los videos que se conocieron se puede observar que la fuerza no realiza el control de ninguno de los vehículos que ingresa desde el vecino país. También se sospecha que hubo un subregistro de viajeros.

En esa oportunidad, el jefe regional de Aduanas le quitó gravedad al hecho y habría pedido que la irregularidad no se comunicara a la cúpula del organismo.

Sin embargo, la información habría llegado hasta la responsable de las aduanas del interior del país. Lejos de hacer la denuncia y abrir una investigación, ascendió al jefe de la Aduana de Irigoyen al cargo de director regional. A su antecesor lo relevaron sin asignarle nuevas funciones.

Un dato muy llamativo es que el jefe de la Aduana de Bernardo de Irigoyen y dos subalternos ingresaron al sistema y revisaron ese cruce irregular en los días posteriores y en el mes de octubre. ¿Buscaban la forma de borrar las evidencias? Por ahora es una pregunta sin respuesta.

En la apertura del paso habrían intervenido también un hijo del actual intendente de San Antonio y el de un ex alcalde, que se desempeñan como supervisores de la Dirección Nacional de Migraciones.

En el video que trascendió incluso se ve a personas que cruzan caminando desde Brasil con menores de edad sin que los gendarmes o empleados de Migraciones los identifiquen.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que la laxitud en los controles en ese paso internacional atentan contra el Sistema Federal de Búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas (Sifebu). Y demuestra que en algunos lugares la frontera es un verdadero “colador”.

En el video, los investigadores aseguran haber identificado también al ex intendente Ricardo Fonseca y su sucesor, Fausto Rojas, quienes habrían llegado para mediar con Gendarmería y, de esa forma, permitir la apertura de las barreras del paso internacional.

En el Juzgado Federal de Goya estarían evaluando la posibilidad de citar a gendarmes y a los agentes de Migraciones involucrados en la irregularidad para que declaren y aporten detalles sobre el funcionamiento del paso y los controles que allí se realizan a las personas que cruzan a Brasil.

FUENTE: Clarín