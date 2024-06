Caso Loan: aparecieron fotos de su familia venerando a San La Muerte

En este contexto y luego de que se supiera que la familia realizaba algunos ritos paganos, Estefi Berardi sorprendió en Mañanísima al revelar una foto de algunos detenidos en medio de una predicación.

“Dios quiera que este no sea el caso, pero yo veo el altar que tenía ayer la abuela de Loan y me da algo raro…”, disparó en primera instancia, y luego explicó: “Ayer encontré una foto de los hermanos de Caillava que tambíen hacen culto a San La Muerte ”.

“Acá hay una foto predicando… a mí todo esto me da miedo ”, observó la panelista. “Pero eso es muy del campo. Mirá en México, allá todo el mundo tiene altares”, la tranquilizó Carmen Barbieri. Por otro lado, Diego Ramos señaló: “Eso son creencias, no quiere decir que hagan sacrificios”.

Sobre la familia de Loan en sí, Ricardo Canaletti aportó: “Una de las hermanas se llama Librada, que si no me equivoco es una santa pagana que tiene una historia complicada”.

Cabe destacar que, la localidad correntina de 9 de Julio queda a tan sólo 100 kilómetros de la ciudad de Mercedes, en dónde nace el culto pagano al Gauchito Gil y a San La Muerte, dos representaciones que tienen grandes santuarios allí y se replican sus imágenes en las rutas argentinas, así como también en Paraguay.

Por esa razón, a las personas del Norte, no les pareció extraño el altar con varios santos y vírgenes que tenía la familia de Loan Peña, debido a que es una costumbre muy arraigada en el interior, en donde tienen días feriados locales por algunas de las festividades.

Qué es el “sincretismo”, la religión que practica la abuela de Loan

“El sincretismo de las religiones actuales hace que se invoquen a santos que no están a la vista... Los que entienden del tema sabrán de lo que estoy hablando”, puntualizó Hanson, en diálogo con TN.

Y agregó: “Catalina (la abuela de Loan) había prometido hacerle comida al santo y eso no es propio de los santos de la religión católica, no se les ofrece comida a esos. Ahí hay un sincretismo que puede o no tener relación con la desaparición del chico”.

Cabe recordar que el almuerzo del que participó Loan el día que fue visto por última vez coincidió con el Día de San Antonio de Padua, un santo conocido por ser el patrón de las cosas perdidas al que se invoca a través de rituales y oraciones.

“La señora, su actividad y ese santuario que tiene ahí, sus invocaciones y demás, le habían salido bien… No sé para qué lo utiliza, he visto un video y tengo experiencia en el tema por haber intervenido en el caso Ramoncito (un niño que fue asesinado en 2006 en una misa satánica)”, concluyó Hanson.

