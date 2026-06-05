viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Caso Agostina Vega: qué dijo el amigo de Barrelier antes de ser detenido

Osvaldo Fassetta está acusado de encubrimiento. Ayudó en las primeras horas de la búsqueda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Osvaldo Fassetta, el amigo de Claudio Gabriel Barrelier que fue detenido en el caso Agostina Vega, dio entrevistas previas a su arresto con medios de comunicación relatando la última vez que vio a la adolescente, la ayuda que le brindó a la familia y hasta un detalle en el acolchado de su cama en la vivienda del acusado.

Lee además
caso agostina vega: hay un segundo detenido por encubrimiento agravado
Femicidio

Caso Agostina Vega: hay un segundo detenido por encubrimiento agravado
caso agostina vega: la decision judicial que cambio el escenario de la investigacion
Córdoba

Caso Agostina Vega: la decisión judicial que cambió el escenario de la investigación

La detención de Fassetta ocurrió este jueves por la noche cuando la fiscalía ordenó su arresto bajo la acusación, según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género. Se supo que el hombre, de 47 años, vivía en la casa de Barrelier tras conflictos personales con su familia.

Ahora, tras su aprehensión, se dieron a conocer detalles de sus diversas entrevistas con la televisión donde recordó que el sábado 23 de mayo estuvo con Agostina, su hermano menor, Melisa y Barrelier en un predio donde jugaban al fútbol: “De ahí nos fuimos a un cumpleaños, los cinco juntos hasta que los tres se fueron a su casa. Claudio se fue conmigo hasta mi lugar de trabajo y cerca de las 21, él se fue. Me dijo que iba hasta lo de una amiga y que después se iba a la casa”.

“Cuando estábamos en la cancha, escuché que Agostina le pidió (a Claudio) su número de teléfono. En ese momento él no se lo da. La mamá estaba cerca de ella”, recordó en diálogo con TN.

El nuevo acusado señaló que la noche había transcurrido sin problemas, que las cámaras de seguridad de su trabajo pueden confirmar que estuvo allí, pero que todo cambió pasadas las cinco de la mañana del domingo 24 de mayo: “Me llamó la mamá y me contó. Cerré el negocio y, con dos amigos que estaban ahí con movilidad, estuvimos dando un par de vueltas y fuimos al domicilio de Melisa a ver si encontrábamos a su hija”.

La buscamos en plazas y en la calle. Y después nos fuimos a la comisaría a hacer la exposición. Estuvimos un rato y nos dijeron que fuéramos a la Unidad Judicial a hacer la denuncia. Hasta que nos tomaron la denuncia se hicieron las 8 de la mañana, comentó.

Asimismo, rememoró que durante esas horas Barrelier no los ayudó en la búsqueda: No colaboró con nosotros. En ese momento, con la desesperación que tenía la madre, cerré el kiosco y nos fuimos. Lo que menos pensamos es si él estaba colaborando o no. Fuimos a darle una mano a una mamá que estaba desesperada y sola en la casa”.

Un detalle que le llamó la atención y que ahora lo vincula con la causa es que le cambiaron el acolchado en su cama: “Habían puesto un acolchado color clarito donde yo dormía. Las colchas que yo tenía el sábado al mediodía antes de irme eran grises. Cuando volví, era otra, no la había visto nunca”.

Temas
Seguí leyendo

La abuela de Agostina Vega encontró una carta escondida entre las prendas de la adolescente: qué decía

A la espera del cuerpo de Agostina Vega, la familia quedó dividida por el velorio

La madre de Agostina reconoció que ayudó a pagar la fianza de Barrelier: "Creímos que era inocente"

Violencia de género en San Juan: advierten sobre las "banderas rojas" en las relaciones

Los sueños de Agostina que quedaron escritos en una carta: quería terminar la escuela y estudiar Psicología

Tras el caso Agostina, organizaciones de San Juan convocan a una marcha contra los femicidios

¿Cómo sigue la investigación por el asesinato de Agostina Vega y cuál será la postura que tomará el acusado?

Los abuelos de Agostina Vega le revelaron a la madre que hallaron muerta a su hija

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan
Perfil

Quién es el multimillonario mendocino que compró Shell y cuenta con inversiones en San Juan

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan
Tras varias décadas

Sorpresa por el histórico negocio que dejó su local céntrico en San Juan

Giro inesperado en el juicio por el intento de femicidio: condenaron a Matías Olmedo, pero el tribunal admitió un error y la sentencia quedó en suspenso video
Veredicto

Giro inesperado en el juicio por el intento de femicidio: condenaron a Matías Olmedo, pero el tribunal admitió un error y la sentencia quedó en suspenso

Núñez es el tercero de izquierda a derecha (campera y pantalón azul)
B° Manantiales

Presunto ajuste narco: el ladrón que "cantó como un pajarito" recibió casi 7 años de cárcel

Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

Te Puede Interesar

Giro inesperado en el juicio por el intento de femicidio: condenaron a Matías Olmedo, pero el tribunal admitió un error y la sentencia quedó en suspenso video
Veredicto

Giro inesperado en el juicio por el intento de femicidio: condenaron a Matías Olmedo, pero el tribunal admitió un error y la sentencia quedó en suspenso

Por Redacción Tiempo de San Juan
Adiós al Indio Solari: músicos sanjuaninos destacaron su infinito legado
La música, de luto

Adiós al Indio Solari: músicos sanjuaninos destacaron su infinito legado

Orrego inauguró una repavimentación clave para Angaco y San Martín y anunció nuevos asfaltos
Obra esperada

Orrego inauguró una repavimentación clave para Angaco y San Martín y anunció nuevos asfaltos

Juicio por Jurados en Chaco (foto: Asociación Argentina de Juicios por Jurados).
Innovador

De la teoría a la práctica: llega el histórico simulacro de juicio por jurados en San Juan

Tristeza total: falleció el Indio Solari
Adiós a un eterno

Tristeza total: falleció el Indio Solari