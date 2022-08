Cambios: mirá cuántos y qué ministerios ahora conforman el gabinete Nacional

- Del Interior

- De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto

- De Defensa

- De Economía

- De Transporte

- De Obras Públicas

- De Justicia y Derechos Humanos

- De Seguridad

- De Salud

- De Desarrollo Social

- De las Mujeres, Géneros y Diversidad

- De Educación

- De Cultura

- De Ciencia, Tecnología e Innovación

- De Trabajo, Empleo y Seguridad Social

- De Ambiente y Desarrollo Sostenible

- De Turismo y Deportes

- De Desarrollo Territorial y Hábitat

Si bien Massa llegó al Ejecutivo pidiendo el control de las "palancas" del área económica, algunas áreras no quedarán bajo su control. La Secretaría de Energía quedará en la órbita de Economía, pero seguirá en manos del kirchnerismo. El control de esta secretaría fue motivo de roces con el ex ministro Martín Guzmán por las modificaciones en los subsidios. Si bien el ex funcionario pudo traspasar el área de Desarrollo Productivo a su órbita, no logró imponerse a los funcionarios a cargo.

Con la oficialización de la reforma del gabinete, también quedó descartada la versión de que el Ministerio de Obras Públicas iba a absorber al de Transporte, que comanda Alexis Guerrera, dirigente que se enrola en el Frente Renovador de Massa.

En el artículo 11, se establece que el Ministerio de Economía "es continuador a todos sus efectos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, debiendo considerarse modificado por tal denominación cada vez que se hace referencia a las carteras ministeriales citadas en segundo término".

En rigor, se señaló que se trasferirá de Agricultura, Ganadería y Pesca a Economía "las unidades y organismos dependientes, las Empresas y Entes del Sector Público Nacional actuantes en su órbita, los créditos presupuestarios, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha"

Del mismo modo, pasará de Desarrollo Productivo a Economía "las unidades y organismos dependientes, las Empresas y Entes del Sector Público Nacional actuantes en su órbita, los créditos presupuestarios, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha".

Por fuera de las fusiones entre Economía y los dos ministerios que absorbe, el artículo 8 del decreto señaló que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se transfiere de Desarrollo Productivo a la órbita de Jefatura de Gabinete. "La transferencia aludida comprende las unidades organizativas, créditos presupuestarios, recursos operativos, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha", se agregó. Está área esrá comandada por Alexandre Roig, dirigente del Movimiento Evita.