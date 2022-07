Búsqueda del tesoro: aparecieron miles de dólares en un basural y despertó la locura

Parece ficción, pero no. Un basural de Las Parejas, Santa Fe , ha despertado la locura y revolucionó a la población entera de la localidad cuando empleados municipales que se encontraban trabajando en la zona encontraron miles de dólares en perfecto estado. La búsqueda del precioso tesoro ha continuado incluso hasta anoche y calculan que en total se rescataron 75.000 dólares.

Todo ocurrió el sábado por la tarde, cuando un grupo de trabajadores se encontraba en pleno movimiento de tierra que realizaban con una topadora. “Calculo que en un tramo enganché una bolsa, pero no me bajé porque tenía problemas con la máquina. Aparentemente, esa bolsa contenía dólares que terminaron volando por todas partes”, dijo a diario El Litoral Raúl Núñez, uno de los empleados que se encontró con el motín. La noticia no demoró en viralizarse entre los vecinos que desde el lunes comenzaron a acercarse al basural con la ilusión de llevarse algunos billetes.