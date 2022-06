"Borracha y sucia como...": mirá el particular mensaje de amor que se viralizó

" Borracha y sucia, como me gustan a mí" dice el mensaje.

Desde Mendoza llega este nuevo viral que protagonizó una joven y su enamorado anónimo que le dejó un particular mensaje . Se la imaginaban " Borracha y sucia", y se lo hicieron saber. La declaración de amor ya da vueltas el país.

“No me quiero imaginar cómo sos en la cama. Borracha y sucia, como me gustan a mí”, dice la curiosa declaración de amor capturada en una imagen. La usuaria @florarenas7 compartió con sus seguidores la foto acompañada de unas palabras: “Rivadavia. No lo entenderías”.

auto.jpg "Borracha y sucia, como me gustan a mí" dice el mensaje.

Esta particular declaración de amor no pasó desapercibida y algunos usuarios se dieron cuenta de que era una frase que utilizaba el personaje Natalia Natalia del recordado programa humorístico, Peligro Sin Codificar. Otros, también halagaron el gesto de la persona que realizó la nota.