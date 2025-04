¡Atención, sanjuaninos! Se cayó Mercado Pago y hubo una inundación de memes

¡Atención, sanjuaninos ! Este miércoles, Mercado Pago , la billetera virtual más utilizada del país, sufrió una interrupción en su servicio que dejó a miles de usuarios sin poder realizar pagos ni transferencias. La caída se reflejó rápidamente en las redes sociales, donde no tardaron en multiplicarse las quejas... y también los memes.

Al intentar operar, la aplicación arrojaba mensajes como: "Algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo", o directamente: "No es posible realizar transferencias". Según el sitio especializado DownDetector, se registraron más de 2.500 reportes de fallas en el sistema durante el pico del problema.

Si bien la mayor parte de los inconvenientes se concentraron en Mercado Pago, algunos usuarios también reportaron dificultades para comprar en Mercado Libre, donde se observaban errores al cargar productos o avanzar con el proceso de compra.

Desde la empresa aún no emitieron un comunicado oficial con detalles sobre el motivo de la caída ni precisaron cuándo se restablecerá el servicio por completo. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio admitieron que el sistema “estuvo caído por un rato” y que en pocos minutos debería volver a funcionar con normalidad. A pesar de eso, varios usuarios aseguran que todavía no pueden operar con normalidad.

En redes sociales, el malestar se expresó con ironía. “Se cayó Mercado Pago. Yo en este momento adentro del Uber sin poder pagarlo”, escribió un usuario en X (ex Twitter). “¿Qué onda? ¿Se cayó Mercado Libre? No me deja entrar”, publicó otro. Y así, se sucedieron decenas de mensajes y capturas que reflejan la frustración por la interrupción de un servicio que muchos utilizan a diario.

Los memes

