ANSES: cómo anotarse para cobrar el bono de $100.000 en marzo

Los beneficiarios que no cumplan esta condición no podrán cobrar el 20% retenido. Este monto se le paga a la madre, padre o tutor con hijos a cargo que sean desocupados o trabajadores no registrados o sin aportes, trabajadores de casas particulares o monotributistas sociales.

Los montos de la AUH durante el 2023, junto con la retención, fueron los siguientes:

Enero: monto total de 9.795,00 pesos y una retención de 1.959 pesos.

Febrero: monto total de 9.795,00 pesos y una retención de 1.959 pesos.

Marzo: monto total de 11.465 pesos y una retención de 2.293 pesos.

Abril: monto total de 11.465 pesos y una retención de 2.293 pesos.

Mayo: monto total de 11.465 pesos y una retención de 2.293 pesos.

Junio: monto total de 13.864 pesos y una retención de 2.772 pesos.

Julio: monto total de 13.864 pesos y una retención de 2.772 pesos.

Agosto: monto total de 13.864 pesos y una retención de 2.772 pesos.

Septiembre: monto total de 17.093 pesos y una retención de 3.418 pesos.

Octubre: monto total de 17.093 pesos y una retención de 3.418 pesos.

Noviembre: monto total de 17.093 pesos y una retención de 3.418 pesos.

Diciembre: monto total de 20.660 pesos y una retención de 4.132 pesos.

De este modo, los beneficiarios con un hijo percibirían un extra de 33.337 pesos, en tanto que aquellos que tengan dos hijos cobrarán 66.674 pesos, mientras que los que tengan tres hijos percibirán 100.011 pesos.