Alquilaron una casa en Miramar y sufrieron una espeluznante actividad paranormal

En el video subido a TikTok se puede ver cómo en una pared blanca hay dos cuadros, uno arriba del otro, al lado de una ventana: el cuadro que se encuentra abajo se mueve para uno de los lados de manera muy violenta, en un clásico evento Poltergeist.

La grabación se volvió muy popular en TikTok, generando más de 600 mil reproducciones y miles de ‘Me gusta’, pero lo más interesante fueron los comentarios de los cibernautas, muchos de los cuales vivieron situaciones similares: “Recién llego de la costa. Alquilamos una casa... todas las noches se prendían las pantallas de los celulares solas”; “Hace tres años atrás alquilé una casa en Santa Teresita y me pasó algo igual. Era tremendo”; “Alquilamos una casa en Costa del Este y de noche se escuchaba cómo se movían los sillones en la planta baja”; “Una vez alquilé con dos amigas en San Bernardo, pleno centro, a la semana una amiga no aguantó más y se volvió. ¡A mí y a mi otra amiga nos tuvo que buscar mi papá porque pasaba de todooooo!”; “Agregando a las historias de las casas de la costa, en el 2004 fuimos con unos amigos a Mar del Sur, debe ser de las playas más desoladas de la costa atlántica, una noche ellos salieron al centro y yo me quedé en la casa porque me dolía la muela. Después de que se van empecé a escuchar que me golpeaban las paredes como con una pelota desde afuera, pensé que habían vuelto, cuando miró por la ventana la pelota estaba en el patio quieta y los golpes seguían. Me tapé hasta la cabeza y traté de dormir. Al otro día nos percatamos que la casa estaba llena de estampitas de santos. La noche siguiente los mismos golpes los escucharon mis amigos. No dormimos nunca más de noche en toda la estadía, nos desvelamos jugando a las cartas y cuando se hacía de día nos dormíamos”.