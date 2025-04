Alberto Fernández, a un paso del juicio oral: confirmaron el procesamiento por la causa de violencia de género contra Fabiola Yañez

La Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento del ex presidente de la Nación Alberto Fernández en la causa por violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez. La Sala II del tribunal por mayoría ratificó el procesamiento por los delitos de lesiones leves y lesiones graves agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y por amenazas coactivas.