Vio a la pareja intentando abusar de su hija y tomó una tremenda decisión

"Afortunadamente, regresé a casa justo a tiempo y lo atrapé con las manos en la masa. Traje un cuchillo de la cocina y corté sus partes íntimas para darle una lección. No me arrepiento de lo que hice", dijo la mujer al Times of India.

De acuerdo a lo informado por la policía, el hombre quedó arrestado bajo sospecha de violación, en virtud de la Ley de Protección de los Niños contra los Delitos Sexuales. Además se encuentra internado en grave estado.

Por el momento se desconoce si la madre de la menor enfrentará algún cargo judicial por haberle cortado los genitales. Además la menor se encuentra recibiendo contención por el traumático episodio que vivió.