Video paranormal: una "bruja" en la puerta de su casa aterró a todos

El usuario identificado como Erick Gunner subió el video a Tik Tok en el que se muestra a una "bruja" o señora, o joven, que aparece en su casa , cerca de la 1 am.

El joven relata que ya es de madrugada, que despertó por los ladridos de su perro que sin dudas indicaba que algo había en su casa. Preocupado por lo que pasaba, muestra las imágenes de la cámara de vigilancia y revela que habría una mujer parada descalza afuera del hogar.

Según indicó: "son las doce de la madrugada, estaba dormido, me despertó mi perro ladrando. Para los que no siguen el rollo de mi casa, les cuento que han pasado cosas porque alguien me está haciendo brujería”.

Para sorpresa de muchos, cuando se acercó a la entrada vio que ahí no había nadie. La cámara de seguridad seguía mostrando que había una mujer afuera. Es más, él explica que la puerta de su casa cuenta con un material que deja ver siluetas, esta afirmación hizo que su preocupación aumente.

“Detrás de la puerta está la cochera para salir a la calle y vean, no hay nadie. Incluso, si se fijan, genera sombra”, señaló.

Gunner sostiene que todo se trata de una brujería. Incluso entre los lectores también sostienen que se a lo largo del contenido se podían ver ojos entre los muebles en el interior de la casa.

Mirá el impactante video paranormal.