Paranormal: lo que le pasa a esta mujer en el trabajo es de terror, mirá

En esas imágenes que registraron las cámaras de seguridad se puede observar cómo, de la nada, un pequeño "huevo" para bebé comienza a moverse de la nada, frenéticamente, detrás suyo.

Cuando ella notó lo que pasaba se quedó atónita, mirando a su alrededor tratando de encontrar las respuestas a este escalofriante suceso. A los pocos minutos de haberse compartido el material, aparecieron un sinfín de reproducciones y miles de "Me Gusta".

Y como era de esperarse, los comentarios y teorías de lo que había pasado no tardaron en aparecer. “Lo peor es que ella ya venía sintiendo algo”, aseguró una usuaria, mientras otra contestó: “Re tranquila reaccionó, yo salgo corriendo”. En tanto, una tercera afirmó: “A mí me han pasado un montón de cosas así, yo te creo”. “Yo llamo a mi mamá y que me venga a buscar, no me importa tener 20 años. Renuncio”, aseguró otra internauta.

Mirá el video con el impactante momento paranormal:

Estremecedora experiencia paranormal de una mujer en el trabajo

