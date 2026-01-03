Video: encapuchado y bajo una gran custodia, así llegó Maduro a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico

El Boeing 757 que trasladó a Nicolás Maduro desde Caracas bajo custodia estadounidense aterrizó este sábado en el aeropuerto internacional Stewart, al norte de Nueva York. Allí, agentes federales abordaron la aeronave para garantizar el procedimiento previo a su traslado a una cárcel federal. Su esposa, Cilia Flores, viajó en el mismo vuelo y quedó igualmente bajo custodia.

Según informó CNN, Maduro será llevado al Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, donde aguardará su primera comparecencia ante un juez. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo había acusado formalmente en 2020, y este sábado presentó una acusación sustitutiva que mantiene los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas.

El operativo que permitió su detención se realizó horas antes en Caracas y fue confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que el destino final de los detenidos sería Nueva York. La llegada de Maduro marca un giro histórico en el proceso judicial que hasta ahora se llevaba adelante sin la presencia del acusado en territorio estadounidense. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/2007569611345088540&partner=&hide_thread=false ASÍ LLEGÓ NICOLÁS MADURO A NUEVA YORK#ElDiarioDeLaTarde pic.twitter.com/nYbSljUvgL — A24.com (@A24COM) January 3, 2026

