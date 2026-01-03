domingo 4 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Video: encapuchado y bajo una gran custodia, así llegó Maduro a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico

El dictador venezolano y su esposa Cilia Flores, aterrizaron en el estado de Nueva York y quedaron bajo custodia federal antes de su traslado a una prisión en Brooklyn.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Boeing 757 que trasladó a Nicolás Maduro desde Caracas bajo custodia estadounidense aterrizó este sábado en el aeropuerto internacional Stewart, al norte de Nueva York. Allí, agentes federales abordaron la aeronave para garantizar el procedimiento previo a su traslado a una cárcel federal. Su esposa, Cilia Flores, viajó en el mismo vuelo y quedó igualmente bajo custodia.

Lee además
asi salieron a la plaza 25 de mayo las familias venezolanas en san juan tras la captura de maduro
Fotos y videos

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro
la casa blanca difundio imagenes de trump siguiendo en vivo la operacion para capturar a maduro
Venezuela

La Casa Blanca difundió imágenes de Trump siguiendo en vivo la operación para capturar a Maduro

Según informó CNN, Maduro será llevado al Metropolitan Detention Center (MDC), en Brooklyn, donde aguardará su primera comparecencia ante un juez. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo había acusado formalmente en 2020, y este sábado presentó una acusación sustitutiva que mantiene los cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas.

El operativo que permitió su detención se realizó horas antes en Caracas y fue confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que el destino final de los detenidos sería Nueva York. La llegada de Maduro marca un giro histórico en el proceso judicial que hasta ahora se llevaba adelante sin la presencia del acusado en territorio estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A24COM/status/2007569611345088540&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

Nicolás Maduro y el día que visitó San Juan para la Cumbre del Mercosur en 2010

Trump advirtió que Estados Unidos está listo para una segunda ofensiva en Venezuela

María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para asumir el poder en Venezuela

Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

EE.UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y lo llevó directo a Nueva York

Anuncio clave: Donald Trump aseguró que Maduro ya no está en Venezuela

Escalada inédita: Venezuela dice no saber dónde está Maduro y exige una prueba de vida

Se filtran impactantes videos del operativo militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impacto mundial: se conocio la primera imagen de nicolas maduro capturado
Lo último

Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano
Galería de fotos

Buscate si fuiste al Río San Juan para disfrutar del verano

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
En la madrugada del sábado

Minuto a minuto: EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Quién era el motociclista que perdió la vida esta madrugada en Sarmiento
Más detalles

Quién era el motociclista que perdió la vida esta madrugada en Sarmiento

Incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en San Juan tras el operativo contra Maduro
Testimonios exclusivos

Incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en San Juan tras el operativo contra Maduro

Cayó el presunto jefe de La Banda del FBI: simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas
Investigación

Cayó el presunto jefe de "La Banda del FBI": simulaban búsquedas de delincuentes para hacer violentas entraderas

Te Puede Interesar

El balance de las tareas realizadas en la Avenida de Circunvalación durante 2025, en fotos y cifras. video
Balance y perlitas

En cifras e imágenes, las obras que convirtieron el 2025 en el año de la Avenida de Circunvalación

Por Daiana Kaziura
¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
Atenti

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Foto: Diario El Zonda.
De archivo

Nicolás Maduro y el día que visitó San Juan para la Cumbre del Mercosur en 2010

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Videos: vecinos denunciaron picadas ilegales de motos en una importante calle de Pocito
Preocupante

Videos: vecinos denunciaron picadas ilegales de motos en una importante calle de Pocito