lunes 2 de febrero 2026

Presión

Venezuela liberó a un argentino que estaba preso en el Helicoide

Cancillería destacó que el ciudadano argentino liberado había estado detenido en forma arbitraria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El lunes pasado, el gobierno de Venezuela concretó la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, un ciudadano argentino que se encontraba detenido de manera arbitraria en las cárceles de Caracas. La noticia fue confirmada oficialmente por el canciller argentino, Pablo Quirno, quien detalló que Rivara se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia tras recuperar su libertad. Allí recibió asistencia consular y se le emitieron los documentos personales necesarios para su regularización.

image

Condiciones de su detención y estado de salud

Rivara, oriundo de Castelar, provincia de Buenos Aires, y con formación en teología, habría estado recluido en El Helicoide. Según informaciones que circularon antes de su liberación, su detención fue calificada como arbitraria debido a la ausencia de cargos formales o de un proceso judicial público.

Reportes especializados sobre detenciones ilegales en Venezuela habían alertado sobre su situación, señalando que Rivara presentaba un deterioro psicosocial derivado de la incomunicación y el hecho de no contar con familiares en el lugar que pudieran reclamar por él. El Gobierno argentino logró confirmar su identidad apenas unos días antes de que se produjera su liberación.

Reacciones y reclamos diplomáticos

La ministra Patricia Bullrich celebró el hecho en redes sociales, calificando el episodio como una "detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana". No obstante, el Gobierno argentino enfatizó que la situación de otros ciudadanos en el país caribeño sigue siendo crítica.

A través de la Cancillería, se exigió nuevamente la liberación inmediata de otros argentinos que el Estado considera "ilegítimamente detenidos", tales como:

  • Nahuel Gallo: Suboficial de la Gendarmería Nacional detenido en diciembre de 2024 en la frontera. Actualmente se encontraría en Rodeo 1, un centro descrito por sobrevivientes como un lugar de tormentos y control absoluto.
  • Germán Darío Giuliani: Abogado acusado por el régimen de delitos como "terrorismo y mercenarismo". Giuliani llegó a difundir un video expresando temor por su vida y denunciando la falta de derechos durante su reclusión.
  • Roberto Baldo: Empresario detenido en El Helicoide desde 2024 junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, bajo acusaciones de presuntos delitos económicos y conspirativos.

El Gobierno argentino ha manifestado que mantendrá el seguimiento de estos casos y continuará brindando acompañamiento a Rivara y su entorno tras su salida de Venezuela.

