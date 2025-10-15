miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Uruguay, a punto de despenalizar la eutanasia

El parlamento de Uruguay está a un paso de convertira a ese país en uno de los pocos del mundo en legalizar la "muerte digna".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Uruguay está a punto de dar un paso histórico: el Senado debate y se espera que apruebe la despenalización de la eutanasia.

Lee además
periodista uruguayo desafia a la justicia argentina, y promete mas audios sobre el entorno de javier milei, pero, ¿los tiene?
¿Puro humo?

Periodista uruguayo desafía a la justicia argentina, y promete más audios sobre el entorno de Javier Milei, pero, ¿los tiene?
trump admitio que considera autorizar operaciones encubiertas en territorio venezolano
Tensión

Trump admitió que considera autorizar operaciones encubiertas en territorio venezolano

La iniciativa, conocida como “ley de Muerte digna”, ya recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados en agosto, tras una sesión maratónica y con respaldo de legisladores de distintos partidos. Ahora, el proyecto llega al Senado, donde el Frente Amplio —mayoría en la cámara alta y principal impulsor de la ley— anticipó su apoyo.

Un debate que cruza partidos y emociones

La votación no solo divide a la sociedad, sino también a los bloques políticos. Tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado hay posturas encontradas. Por ejemplo, la senadora blanca Graciela Bianchi y el colorado Andrés Ojeda ya adelantaron que votarán a favor.

En una jugada clave, el colorado Robert Silva pidió licencia para que asuma su suplente, Ope Pasquet, quien fue uno de los principales promotores del proyecto en la legislatura pasada. “Después de tanto luchar será parte”, expresó Silva, reflejando la carga emocional que atraviesa el debate.

El testimonio que conmovió al Parlamento

Entre los presentes en las gradas del Palacio Legislativo se encuentra Beatriz Gelós, una docente de 71 años que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace 19 años. Su historia, marcada por la imposibilidad de realizar tareas cotidianas y el sufrimiento físico, fue uno de los argumentos más potentes durante la discusión en Diputados.

“Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”, dijo Gelós a la agencia de noticias AFP.

Si su deseo se cumple, Uruguay se unirá a un reducido grupo de países que permiten el procedimiento y en el que figuran Canadá, Colombia, Países Bajos, Nueva Zelanda y España.

Colombia se convirtió en 1997 en el primer país de América en despenalizar la eutanasia por decisión de la Corte Constitucional, aunque la primera eutanasia legal se realizó en 2015. Desde 2021, el acceso está permitido incluso a personas con enfermedades graves e incurables no terminales. En 2023 se practicaron unas 270 eutanasias, casi un 50% más que en 2022, según el Laboratorio DescLAB.

Quiénes apoyan y quiénes rechazan la ley

El debate en el Senado se da con la presencia de organizaciones como Empatía Uruguay y Tenemos ELA, que impulsan la aprobación, y de Prudencia Uruguay, que se opone.

Los defensores del proyecto sostienen que la ley “regula y garantiza el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir y a recibir asistencia para hacerlo”. Para ellos, cada persona debe poder decidir sobre su propio destino y evitar sufrimientos que considere insoportables.

Los defensores del proyecto coinciden en que su redacción brinda garantías y representa la historia de un país acostumbrado a aprobar leyes liberales como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.

Un 62% de los uruguayos está a favor de legalizar la eutanasia y apenas un 24% la rechaza, según una encuesta presentada en mayo por la Consultora Cifra.

El Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus socios y no proclamó una postura ante el tema. Sin embargo, asesoraron en todo el proceso “para tener las máximas garantías para los pacientes y para los médicos”, comentó a la AFP el presidente de la entidad, Álvaro Niggemeyer.

La iglesia Católica mostró “tristeza” ante la votación afirmativa en Diputados y la resistencia al proyecto traspasó los ámbitos religiosos. Más de una decena de organizaciones y decenas de personas rechazaron la redacción del proyecto por “deficiente y peligrosa”.

Cómo será el procedimiento para acceder a la eutanasia

El proyecto establece que la eutanasia podrá aplicarse solo en casos muy específicos: personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan enfermedades crónicas, incurables o irreversibles que “menoscaben gravemente su calidad de vida” y les provoquen sufrimientos “insoportables”.

El proceso apunta a que tengan una muerte “indolora, apacible y respetuosa de su dignidad” y consta de ocho etapas. Todo debe comenzar con un pedido personal del paciente a un médico. Luego, un segundo profesional —sin vínculo con el primero— debe dar su opinión. Si ambos coinciden, se realiza una segunda entrevista con el paciente para confirmar su voluntad y, finalmente, se deja constancia de su “última voluntad”. Solo entonces, el médico actuante podrá proceder.

Seguí leyendo

Qué ciudad prohibe usar el celular más de dos horas por día

La soledad y el aislamiento social aumentan el riesgo de muerte en personas con cáncer

Detectan dos enormes círculos de radio en el espacio que podrían revelar secretos del universo temprano

Llegó a la Argentina la droga más efectiva contra la obesidad: venta bajo receta y aval científico desde los 12 años

No apto para nostálgicos: MTV dice adiós a su contenido musical tras 44 años

Hamas entregó cuatro cádaveres más a Israel

Asesinaron a su mejor amiga a puñaladas y lo filmaron

Israel denunció a Hamas por violar el acuerdo de paz: Entregaron solo 4 cuerpos de 28

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
detectan dos enormes circulos de radio en el espacio que podrian revelar secretos del universo temprano
Descubrimiento

Detectan dos enormes círculos de radio en el espacio que podrían revelar secretos del universo temprano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Te Puede Interesar

El Mall Vivo Coquimbo quiere repetir el boom de compras del año pasado de los turistas sanjuaninos y ya ha delineado jugosas rebajas y acciones.
Enviada especial

Compras en Chile: con la "valija llena" y varias promos, los shoppings de Coquimbo esperan tentar a los sanjuaninos este verano

Por Elizabeth Pérez
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas
Especulaciones

Elecciones en el Foro: misterio por los candidatos y el voto que causó un cisma en los abogados justicialistas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires
Legislativas

Baistrocchi participó del cierre de campaña de Provincias Unidas en Buenos Aires