jueves 16 de octubre 2025

Uruguay aprobó la "Muerte Digna" y es el primer país de la región con una ley de eutanasia

El objetivo es garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir". Otros países despenalizaron la eutanasia pero con fallos judiciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Uruguay legalizó la eutanasia tras la votación que resultó en la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna, llevada a cabo en la Cámara de Senadores.

Además de Uruguay los países que permiten la muerte asistida son Canadá, España, Países Bajos, Nueva Zelanda y en algunos estados de Estados Unidos. En América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero no mediante una ley.

El proyecto de ley Muerte Digna que ya contaba con media sanción de Diputados. Fueron más de diez horas de debate durante las cuales los legisladores del partido oficialista, Frente Amplio, se expresaron a favor, así como también lo hicieron algunos de los opositores del Partido Colorado y el Partido Nacional.

“Sufrimientos insoportables”

El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.

“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República”, expresa el texto.

Ahora el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo que no exceda los 180 días desde su promulgación. Asimismo, la norma indica que desde la reglamentación correrá un plazo que no puede superar los 90 días para que quede conformada la Comisión Honoraria de Revisión que “será presidida por el Ministerio de Salud Pública y tendrá como objetivo la revisión de los procedimientos realizados en el marco del ejercicio del derecho de eutanasia”, detalló la agencia NA.

Dicha comisión “estará integrada por un representante del Ministerio de Salud Pública, un representante del Colegio Médico del Uruguay, un representante de la Universidad de la República y un representante de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo” del país y elaborará un informe anual que remitirá a esa cartera y a la Asamblea General.

