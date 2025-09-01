lunes 1 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

Una mujer creyó que tenía síntomas de menopausia, pero sus síntomas eran de cáncer: la advertencia detrás de su historia

Confundió los síntomas con cambios hormonales y recibió tarde el diagnóstico: su historia hoy sirve como advertencia sobre la importancia de la detección temprana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-01 at 5.08.17 PM

Lo que parecía un proceso hormonal terminó en una tragedia. Laura Dawson, una mujer británica de 44 años y madre de dos hijos, murió 15 meses después de ser diagnosticada con cáncer de colon avanzado, una enfermedad que confundió al inicio con los cambios propios de la premenopausia. Durante meses convivió con cansancio, hinchazón abdominal y falta de energía, pero no buscó atención médica porque creyó que eran molestias normales de su edad.

Lee además
una a una: mira cuales son las 14 playas paradisiacas mas extraordinarias del mundo
Tendencia

Una a una: mirá cuáles son las 14 playas paradisiacas más extraordinarias del mundo
cinco alimentos ricos en creatina para potenciar la energia muscular y cerebral
Clave

Cinco alimentos ricos en creatina para potenciar la energía muscular y cerebral

El cuadro se agravó en marzo del año pasado, cuando sufrió un dolor abdominal tan intenso que debió ser trasladada de urgencia al hospital. Allí le realizaron una cirugía por obstrucción intestinal y descubrieron el cáncer. Inmediatamente comenzó con quimioterapia y, en un primer momento, los estudios dieron señales de esperanza, aunque pocos meses después la enfermedad regresó con mayor fuerza y ya se había extendido.

A pesar de intentar distintas opciones de tratamiento, su cuerpo no respondía. Consciente de que los días se acortaban, Laura tomó la difícil decisión de abandonar las terapias y dedicarse a compartir tiempo con su familia y amigos. Finalmente murió en el St. Christopher’s Hospice, acompañada por sus seres queridos.

Su esposo Ben decidió hacer pública la historia para alertar sobre la importancia de prestar atención a los síntomas y no minimizarlos. El cáncer de colon, detectado en fases tempranas, puede tratarse con altas probabilidades de éxito. Cambios persistentes en los hábitos intestinales, sangre en las heces, dolor abdominal, pérdida de peso sin explicación, fatiga o anemia son señales que nunca deben ignorarse. La vida de Laura se apagó demasiado pronto, pero su caso hoy funciona como un llamado urgente a la prevención.

Temas
Seguí leyendo

Más de 800 muertos y miles de heridos en Afganistán tras un devastador terremoto de magnitud 6.0

Una alpinista morirá en la montaña porque no pueden rescatarla: un amigo quiso ayudarla y terminó falleciendo

Israel mató al primer ministro de Yemen en un bombardeo

Estados Unidos refuerza su alianza con Israel, y busca impedir que palestinos lleguen a la ONU

Rusia atacó Kiev: 21 muertos e instalaciones de la UE dañadas

Quién era Robin Westman, el tirador de la escuela católica de Minneapolis que mató a dos niños

En China condenaron a un legislador corrupto a "muerte con suspensión"

Senadores mexicanos a las trompadas, en medio del debate sobre la injerencia de EEUU contra el narcotráfico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cinco alimentos ricos en creatina para potenciar la energia muscular y cerebral
Clave

Cinco alimentos ricos en creatina para potenciar la energía muscular y cerebral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor El Chino Díaz. Foto cuando empezó a ser investigado por el crimen de Catita Moreno.
Violencia sin fin

El ex barrabrava de San Martín que mató a "Catita" Moreno suma otra causa: amenazas y agresión a un hombre

Desde Angaco, una familia espera que su hijo de sólo días de vida haya llegado con el pan bajo el brazo y les traiga suerte en el próximo sorteo de viviendas del IPV. video
Videonota

Cuatro testimonios y un mismo sueño, en el inicio de elección de barrios para el sorteo de viviendas del IPV

Desde el Hospital Rawson pidieron colaboración a los sanjuaninos para dar con los familiares de un hombre de 29 años que está internado y solo.
¡Atención!

Buscan a algún familiar de un hombre de 29 años que está internado en el Hospital Rawson

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan
Pronóstico

Tras Santa Rosa, así estará el clima la primera semana de septiembre en San Juan

Atraparon a un integrante de Los Pastelitos en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura
En Villa Lerga

Atraparon a un integrante de "Los Pastelitos" en Rawson: estaba en la vía pública y tenía pedido de captura

Te Puede Interesar

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus
Antecedentes

Los empleados judiciales sanjuaninos que terminaron condenados: tres casos mediáticos y dos bonus

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativo
Robo a domiciliario

Ladrones vaciaron una casa en Chimbas y se llevaron electrodomésticos, ropa y joyas

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción
Panorama

El top 3 de rubros con mayor crecimiento en la industria sanjuanina, según Producción

La seccional. Esta es la comisaría de Caucete, donde removieron a todo el personal.
Sin escrúpulos

Casi atropella a un menor en Caucete y encima lo amenazó: "Te voy a reventar la cabeza"

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras
Legislativas 2025

El orreguismo mostrará músculo político en un acto en Capital con todas las figuras