Israel mató al primer ministro de Yemen en un bombardeo

En un comunicado oficial, Israel confirmó que mató al primer ministro de Yemen, Ahmed al-Rahawi, y a varios otros ministros. Las Fuerzas de Defensa israelíes les atribuyeron responsabilidad en el "avance de acciones terroristas" contra su país.

Diplomacia Estados Unidos refuerza su alianza con Israel, y busca impedir que palestinos lleguen a la ONU

Nueva ofensiva Israel se adentra en Ciudad de Gaza durante la noche, derriba casas y provoca una huida masiva

"El Primer Ministro Houthi, Ahmed Al-Rahawi, junto con otros altos funcionarios del régimen terrorista Houthi fueron eliminados durante un ataque de las IDF en Sanaa, Yemen. En las instalaciones atacadas se encontraban altos funcionarios responsables del uso de la fuerza, del aumento militar del régimen terrorista Houthi y del avance de las acciones terroristas contra Israel", indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, su sigla en inglés).

Y concluyeron: "Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán atacando todas las amenazas contra los civiles israelíes".

Más temprano, la presidencia de los hutíes, el grupo respaldado por Irán que controla la mayor parte de Yemen, había informado que al-Rahawi y otros funcionarios murieron en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En la operación en Saná, el jefe del Estado Mayor, Muhammad Abdel-Karim al-Ghammari, desapareció bajo los escombros; el ejército israelí estima que también murió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDF/status/1961882179216248985?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1961882179216248985%7Ctwgr%5Eac7ce477e884a41af37b84f2812e36985b13f9da%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fmundo%2Faseguran-israel-mato-primer-ministro-yemen-bombardeo_0_o6ONLcpalO.html&partner=&hide_thread=false ELIMINATED: Houthi Prime Minister, Ahmed Al-Rahawi, along with additional senior officials of the Houthi terrorist regime were eliminated during an IDF strike in Sanaa, Yemen.



At the facility struck were senior officials responsible for the use of force, the military buildup… — Israel Defense Forces (@IDF) August 30, 2025

La presidencia hutí afirmó que "otros ministros resultaron heridos, algunos de gravedad y otros de gravedad moderada", y enfatizó que "el gobierno seguirá desempeñando sus funciones en la gestión de los asuntos". "Las instituciones seguirán prestando servicios al pueblo yemení y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la tragedia", resumieron

Luego, un mensaje amenazante, afirmó: "La sangre de los caídos será el combustible y la motivación para continuar por el mismo camino. Prometemos a nuestro pueblo, al pueblo palestino, y a toda la nación que seguiremos apoyando y defendiendo a los residentes de Gaza. Seguiremos fortaleciendo nuestras fuerzas y desarrollando las capacidades para afrontar los desafíos y los peligros".

Por su parte, Hamas describió el ataque como un "crimen terrible" y una "violación flagrante de la soberanía de un Estado árabe", y agradecieron a Al Rahawi y a los líderes hutíes su apoyo durante la guerra en la Franja de Gaza.

Según el sitio web de la oposición yemení "Línea de Defensa", los hutíes impusieron severas medidas de seguridad en la zona de Hadda, al oeste del palacio presidencial en Saná, donde se produjo el ataque.

La zona, según el informe, alberga delegaciones diplomáticas y las viviendas de líderes que ocuparon las viviendas de figuras de la oposición en la provincia. Se impusieron nuevas restricciones de seguridad en Saná y se ha iniciado una campaña de arrestos e investigaciones contra ciudadanos acusados; de "colaborar con el ataque".

FUENTE: Clarín