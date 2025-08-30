sábado 30 de agosto 2025

Guerra en Medio Oriente

Israel mató al primer ministro de Yemen en un bombardeo

Se trata de Ahmed al-Rahawi, quien murió bajo los escombros junto a otros funcionarios del gobierno de lo hutíes, apoyado por Irán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ahmad al-Rahawi, el primer ministro de Yemen, murió en un bombardeó de Israel.&nbsp;

Ahmad al-Rahawi, el primer ministro de Yemen, murió en un bombardeó de Israel. 

En un comunicado oficial, Israel confirmó que mató al primer ministro de Yemen, Ahmed al-Rahawi, y a varios otros ministros. Las Fuerzas de Defensa israelíes les atribuyeron responsabilidad en el "avance de acciones terroristas" contra su país.

"El Primer Ministro Houthi, Ahmed Al-Rahawi, junto con otros altos funcionarios del régimen terrorista Houthi fueron eliminados durante un ataque de las IDF en Sanaa, Yemen. En las instalaciones atacadas se encontraban altos funcionarios responsables del uso de la fuerza, del aumento militar del régimen terrorista Houthi y del avance de las acciones terroristas contra Israel", indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, su sigla en inglés).

Y concluyeron: "Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán atacando todas las amenazas contra los civiles israelíes".

Más temprano, la presidencia de los hutíes, el grupo respaldado por Irán que controla la mayor parte de Yemen, había informado que al-Rahawi y otros funcionarios murieron en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

En la operación en Saná, el jefe del Estado Mayor, Muhammad Abdel-Karim al-Ghammari, desapareció bajo los escombros; el ejército israelí estima que también murió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDF/status/1961882179216248985?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1961882179216248985%7Ctwgr%5Eac7ce477e884a41af37b84f2812e36985b13f9da%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fmundo%2Faseguran-israel-mato-primer-ministro-yemen-bombardeo_0_o6ONLcpalO.html&partner=&hide_thread=false

La presidencia hutí afirmó que "otros ministros resultaron heridos, algunos de gravedad y otros de gravedad moderada", y enfatizó que "el gobierno seguirá desempeñando sus funciones en la gestión de los asuntos". "Las instituciones seguirán prestando servicios al pueblo yemení y no se verán afectadas, independientemente de la magnitud de la tragedia", resumieron

Luego, un mensaje amenazante, afirmó: "La sangre de los caídos será el combustible y la motivación para continuar por el mismo camino. Prometemos a nuestro pueblo, al pueblo palestino, y a toda la nación que seguiremos apoyando y defendiendo a los residentes de Gaza. Seguiremos fortaleciendo nuestras fuerzas y desarrollando las capacidades para afrontar los desafíos y los peligros".

Por su parte, Hamas describió el ataque como un "crimen terrible" y una "violación flagrante de la soberanía de un Estado árabe", y agradecieron a Al Rahawi y a los líderes hutíes su apoyo durante la guerra en la Franja de Gaza.

Según el sitio web de la oposición yemení "Línea de Defensa", los hutíes impusieron severas medidas de seguridad en la zona de Hadda, al oeste del palacio presidencial en Saná, donde se produjo el ataque.

La zona, según el informe, alberga delegaciones diplomáticas y las viviendas de líderes que ocuparon las viviendas de figuras de la oposición en la provincia. Se impusieron nuevas restricciones de seguridad en Saná y se ha iniciado una campaña de arrestos e investigaciones contra ciudadanos acusados; de "colaborar con el ataque".

FUENTE: Clarín

