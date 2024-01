Una modelo brasilera se sometió a una cirugía de cambio de color de ojos que pudo dejarla ciega

Por primera vez, Layyons habló con TN y contó por qué decidió someterse a esa operación aún en contra de todas las advertencias médicas que decían que podía quedarse ciega.

“Con mis ojos marrones me encontraba fea, no me parecía bonita. No me quería mirar al espejo”, agregó y explicó que “sufrió mucho bullying en la escuela”. A tal punto llegó el trauma que debió atenderse con un psicólogo.

Es por eso qeu durante diez años usó lentes de contacto azules que a la larga le terminaron generando infecciones e irritación porque hasta dormía con ellos puestos.

“Con los lentes me sentía más guapa, me identificaba más conmigo mismo”, dijo la brasilera.

Ahora, con otros recursos, se sometió a un procedimiento llamado queratopigmentación que consiste básicamente en tatuar con pigmento la córnea. Ella, eligió el color de un catálogo.

La operacion le costó a la chica unos 10.000 dólares y la realizó en Lausana, Suiza. Su antes y después suma 20 millones de reproducciones en TikTok y tiene más de 600 mil "me gusta".