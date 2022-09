Una influencer engañaba con su apariencia y la dejaron en ridículo

Pero, no todo le salió como esperaba y un insólito olvido la dejó expuesta ante millones de usuarios. Así lo relató el usuario de TikTok @otapodclips con un breve video donde mostró la maniobra particular de la ¿joven oriental?.

"Una streamer de China que olvidó activar su filtro cuando empezó su live", introduce el joven desde su cuenta de TikTok, donde muestra el video que la muchacha compartió en otra plataforma.

En este sentido, el tiktokero remarca: “Cuando el video empieza se ve claramente que es una persona mayor”. “Una señora”, le suma un compañero para que apunte: “Sí, es una señora y al parecer no se percata que cambió su apariencia”.

“No sé chino, pero en los comentarios seguro le decían ‘¿Quién es ella? ¿Qué pasó?’”, planteó el muchacho oriundo de México.

En la captura que reveló se observa a la mujer con rasgos de una persona mayor que rápidamente cambia su apariencia en un segundo.

"Lo que me sorprendió fue cuando activó el filtro", describió Otapod sobre la influencer de China. "Se ve un cambio demasiado radical", insistió con sorpresa por el engaño que no sería descubierto sino fuera por el propio error de la influencer.

En el último tramo de su clip, el tiktokero muestra con dos capturas el antes y el después asombroso de la imagen de la mujer asiática.

Como era de esperarse, el momento se hizo viral con medio millón de reproducciones en pocas horas y cientos de miles de “likes”.