Una alerta histórica: la Comunidad de Madrid advierte a la población del riesgo por la DANA

Si estás en Madrid y has recibido un pitido en forma de sirena hace unos minutos en tu teléfono móvil, no has sido el único. Todos los ciudadanos que se encuentran en la región han sido alertados por Protección Civil este domingo debido a la alerta roja por la DANA que afecta, por fuertes lluvias, a la Comunidad de Madrid. Sus dispositivos móviles han recibido una señal imposible de pasar inadvertida, acompañada de un mensaje de prevención enviado tanto en español como en inglés.