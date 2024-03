Un estudio reveló que el ayuno intermitente podría dañar un importante órgano

El estudio analizó datos sobre los hábitos dietéticos de 20.000 adultos en los Estados Unidos que fueron seguidos entre 2003 y 2018. Descubrieron que las personas que seguían el plan de alimentación de ocho horas tenían un riesgo 91 por ciento mayor de morir por enfermedad cardíaca en comparación con las personas. que siguieron un patrón dietético más tradicional de comer sus alimentos durante 12 a 16 horas cada día.

Los científicos descubrieron que este mayor riesgo también se aplicaba a las personas que ya padecían una enfermedad crónica o cáncer. Las personas con enfermedades cardiovasculares existentes que seguían un patrón de alimentación restringido en el tiempo tenían un riesgo 66 por ciento mayor de morir por una enfermedad cardíaca o un derrame cerebral. Mientras tanto, aquellos que tenían cáncer tenían más probabilidades de morir a causa de la enfermedad si seguían una dieta de tiempo restringido en comparación con las personas con cáncer que seguían una duración de alimentación de al menos 16 horas al día.

Los resultados del estudio sugieren que las personas que practican el ayuno intermitente durante largos períodos de tiempo, particularmente aquellos con enfermedades cardíacas o cáncer, deben ser “extremadamente cautelosos”, dijo Victor Wenze Zhong, autor principal y presidente del departamento de epidemiología y bioestadística. en la Facultad de Medicina de la Universidad Jiao Tong de Shanghai en China.

“Según la evidencia hasta ahora, centrarse en lo que come la gente parece ser más importante que centrarse en el momento en que comen”, añadió. Zhong dijo que él y sus colegas realizaron el nuevo estudio porque querían ver cómo comer en un período estrecho cada día afectaría los “criterios de valoración difíciles”, como las enfermedades cardíacas y la mortalidad. Dijo que estaban sorprendidos por sus hallazgos.

“Esperábamos que la adopción a largo plazo de una restricción de alimentación de ocho horas se asociaría con un menor riesgo de muerte cardiovascular e incluso de muerte por todas las causas”, dijo.

Perder masa muscular magra

Los datos no explicaban por qué comer con restricciones de tiempo aumentaba los riesgos para la salud de una persona. Pero los investigadores encontraron que las personas que seguían un patrón de alimentación con restricción de tiempo 16:8, en el que comían durante un período de ocho horas y ayunaban durante 16, tenían menos masa muscular magra en comparación con las personas que comían durante períodos más largos del día.

Esto concuerda con un ensayo clínico anterior publicado en JAMA Internal Medicine, que encontró que las personas asignadas a seguir una dieta de tiempo restringido durante tres meses perdieron más músculo que un grupo de control al que no se le asignó el ayuno intermitente.

Es importante conservar los músculos a medida que envejecemos. Le protege contra caídas y discapacidades y puede mejorar su salud metabólica. Los estudios han encontrado que tener poca masa muscular está relacionado con tasas de mortalidad más altas, incluido un mayor riesgo de morir por enfermedades cardíacas, dijo Zhong.

Destacó que los hallazgos no eran definitivos. El estudio descubrió una correlación entre comer con restricción de tiempo y una mayor mortalidad, pero no pudo mostrar causa y efecto. Es posible, por ejemplo, que las personas que restringieron su ingesta de alimentos a un período diario de ocho horas tuvieran otros hábitos o factores de riesgo que podrían explicar su mayor probabilidad de morir por enfermedad cardíaca.

Los científicos también señalaron que el estudio se basó en información dietética autoinformada. Es posible que los participantes no siempre informaran con precisión la duración de sus comidas.

Una forma moderna de hacer dieta y controlar el peso.

El ayuno intermitente ha sido ampliamente promocionado por celebridades y expertos en salud, quienes dicen que produce pérdida de peso y una variedad de beneficios para la salud. Otra forma de ayuno intermitente consiste en alternar días de ayuno con días de alimentación normal. Algunas personas siguen la dieta 5:2, en la que comen normalmente cinco días a la semana y luego ayunan durante dos días.

Pero la alimentación con restricción de tiempo generalmente se considera la forma más fácil de seguir para las personas porque no requiere ayunos de todo el día. Por lo general, tampoco implica una restricción excesiva de alimentos. Los adherentes a menudo comen o beben lo que quieran durante el período de alimentación de ocho horas; la única regla es que no comen en otros momentos del día.

Algunos de los primeros estudios sobre la alimentación con restricción de tiempo encontraron que ayudaba a prevenir que los ratones desarrollaran obesidad y síndrome metabólico. A estos les siguieron ensayos clínicos, en su mayoría pequeños, en humanos, algunos de los cuales demostraron que comer con restricciones de tiempo ayudaba a las personas a perder peso y mejorar su presión arterial, niveles de azúcar en sangre y colesterol. Estos estudios fueron en gran medida a corto plazo, normalmente duraron de uno a tres meses y, en algunos casos, no mostraron ningún beneficio.

Uno de los estudios más rigurosos sobre alimentación con restricción de tiempo se publicó en el New England Journal of Medicine en 2022. Encontró que las personas con obesidad a las que se les asignó seguir una dieta baja en calorías y se les indicó que comieran solo entre las 8 a.m. y 4 p.m. diariamente no perdieron más peso que las personas que comieron la misma cantidad de calorías durante todo el día sin restricciones sobre cuándo podían comer. Las dos dietas tuvieron efectos similares sobre la presión arterial, el azúcar en sangre, el colesterol y otros marcadores metabólicos.

Los hallazgos sugieren que cualquier beneficio de comer con restricción de tiempo probablemente resulte de comer menos calorías.

Más preguntas sobre el ayuno intermitente

Christopher Gardner, director de estudios de nutrición del Centro de Investigación de Prevención de Stanford, dijo que alentó a la gente a abordar el nuevo estudio con un “escepticismo saludable”. Dijo que si bien los hallazgos fueron interesantes, quiere ver todos los datos, incluidas las posibles diferencias demográficas en los sujetos del estudio.

“¿Tenían todos el mismo nivel de ingresos disponibles y el mismo nivel de estrés?”, preguntó. “¿O es que las personas que comían menos de ocho horas al día tenían tres trabajos, tenían mucho estrés y no tenían tiempo para comer?”

Gardner dijo que estudiar el ayuno intermitente puede ser un desafío porque hay muchas variaciones y determinar su impacto en la longevidad requiere seguir de cerca a las personas durante largos períodos de tiempo.

Pero dijo que hasta ahora, la evidencia que respalda el ayuno intermitente para perder peso y otros resultados es, en el mejor de los casos, mixta: algunos estudios muestran beneficios a corto plazo y otros no muestran ningún beneficio. “No creo que los datos sean muy sólidos sobre el ayuno intermitente”, añadió. “Uno de los desafíos en nutrición es que sólo porque algo funcione muy bien para unas pocas personas no significa que funcionará para todos”.

Dijo que su mayor queja sobre el ayuno intermitente es que no aborda la calidad de la dieta. “No dice nada sobre elegir mal a la hora de comer”, dijo. “¿Qué pasa si tengo un período de ocho horas para comer pero estoy comiendo Pop Tarts y Cheetos y bebiendo Coca-Cola en ese período? No soy partidario de ese largo plazo. Creo que eso es potencialmente problemático”.

FUENTE: Infobae