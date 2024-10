Un chico de 14 años se quitó la vida tras enamorarse de un chatbot de Daenerys Targaryen

Tenía solo 14 años y una amiga íntima con el que llevaba charlando meses. Esa amiga no era una compañera de clase, sino un chatbot creado por inteligencia artificial (IA) . Era una relación tan próxima que su familia denuncia ahora que su hijo se suicidó tras obsesionarse con el personaje que creó.

Aunque parezca el argumento de una película al estilo Her, Estados Unidos se encuentra inmerso en un debate demasiado realista. La madre de Sewell Setzer, un menor de Orlando, ha relatado a The New York Times cómo su hijo se enamoró de un chatbot, que él mismo creó, llamado Daenerys Targaryen, como la protagonista de Juego de Tronos.