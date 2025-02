Trump prometió "un infierno" en Gaza si Hamás no libera rehenes

El presidente Donald Trump instó este lunes a Israel a cancelar su acuerdo de alto el fuego con Hamas y “dejar que se desate el infierno” si Hamas no devuelve a los rehenes que siguen retenidos en Gaza para el mediodía de este sábado.

“En lo que a mí respecta, si no se devuelven todos los rehenes el sábado a las 12:00 p.m. –creo que es el momento adecuado–, diría que se cancele y se cierren todas las apuestas y que se desate el infierno”, dijo el presidente Trump a los periodistas en el Despacho Oval tras firmar las acciones ejecutivas.

“Yo diría que deben ser devueltos antes de las 12:00 p.m. en punto de este sábado, y si no son devueltos; todos ellos, no a cuentagotas, no dos y uno y tres y cuatro y dos. El sábado a las 12:00 p.m. en punto, y después de eso, yo diría que se desatará un infierno”.

Presionado sobre lo que “todo el infierno” podría implicar en Gaza, Trump dijo: “Lo averiguarás, y ellos lo averiguarán; Hamas averiguará lo que quiero decir”.

“Hablo por mí mismo. Israel puede anularlo, pero en mi opinión, el sábado a las 12:00 p.m. en punto, y si no están; no están aquí, se desatará el infierno”, añadió.

Trump expresó su escepticismo de que muchos rehenes queden vivos para ser liberados, diciendo a los periodistas: “Creo que muchos de los rehenes están muertos”.

El enviado de Trump a Medio Oriente, Steve Witkoff, participó en la negociación del alto el fuego entre Israel y Hamas, que se consiguió en los últimos días de la administración del presidente Joe Biden. Pero desde que asumió el cargo, Trump ha sugerido que no estaba seguro de que el alto el fuego se mantuviera. Su plan de desplazar permanentemente a los palestinos de Gaza y de que Estados Unidos sea “dueño” del enclave ha inyectado aún más incertidumbre en el proceso.

En una entrevista concedida este fin de semana, afirmó explícitamente que los palestinos no tendrían derecho a regresar a Gaza en virtud de su plan para que Estados Unidos se adueñe del enclave y lo reconstruya.

“No, no lo tendrían”, dijo Trump en una entrevista en Fox News cuando se le preguntó si los palestinos tendrían derecho a regresar. “Porque tendrán viviendas mucho mejores. Mucho mejores; en otras palabras, estoy hablando de construir un lugar permanente para ellos”.

La afirmación de Trump de que los palestinos no tendrían derecho a regresar a Gaza seguramente ahondará la oposición internacional a la propuesta, que generó protestas cuando la anunció por primera vez la semana pasada en una conferencia de prensa junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

También este lunes –un día antes de reunirse con el rey Abdullah de Jordania en la Casa Blanca– Trump sugirió que podría retener la ayuda a Jordania y Egipto si no aceptan nuevos refugiados palestinos.

“Sí, tal vez, claro ¿por qué no?”, respondió Trump en el Despacho Oval cuando se le preguntó si retendría la ayuda estadounidense. “Si no lo hacen, posiblemente retendría la ayuda, sí”.

Abdullah, junto con sus homólogos de Egipto y otras naciones árabes, rechazó de plano el plan de Trump.

Trump ya había estado hablando de hacer un “trato” con Jordania y Egipto para acoger a más palestinos, invocando el dinero que Estados Unidos envía a las dos naciones.

“Estoy hablando de empezar a construir y creo que podría hacer un trato con Jordania. Creo que podría llegar a un acuerdo con Egipto. Les damos miles y miles de millones de dólares al año”, dijo Trump a Fox en la entrevista, que se grabó el sábado y se emitió elste lunes.

Después de que presentara por primera vez su idea para Gaza la semana pasada, algunos asesores de Trump trataron de suavizar o aclarar algunos aspectos del plan. Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, dijo que Trump proponía solo una reubicación temporal de los palestinos mientras se reconstruía Gaza.

El secretario de Estado, Marco Rubio, que se encontraba de viaje en América Latina cuando Trump reveló su idea, sugirió que los reasentamientos desde Gaza serían solo provisionales.

“Lo que él ha ofrecido generosamente es la capacidad de Estados Unidos de ir y ayudar a retirar escombros, municiones, a reconstruir hogares y negocios y cosas de esta naturaleza, para que luego la gente pueda volver”, dijo Rubio la semana pasada.

Sin embargo, el propio Trump, en comentarios posteriores, hizo cualquier cosa menos retractarse. Dijo a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo que veía la región devastada por la guerra como un “gran sitio inmobiliario”.

“Creo que es un gran error permitir que la gente –los palestinos, o la gente que vive en Gaza– vuelva una vez más, y no queremos que Hamas vuelva. Y piensa en ello como un gran solar inmobiliario, y Estados Unidos va a ser su propietario y lo desarrollaremos lentamente; muy lentamente, no tenemos prisa. Vamos a llevar pronto la estabilidad a Medio Oriente”, dijo Trump a los periodistas mientras viajaba a la Super Bowl.

Añadió durante su entrevista en Fox -–grabada el sábado pero emitida este lunes por la mañana– que pasarán años antes de que alguien pueda plantearse vivir en Gaza, dada la destrucción de la guerra.

“Construiremos comunidades seguras un poco lejos de donde están, donde está todo este peligro y, mientras tanto, yo sería el propietario. Piensa en ello como un desarrollo inmobiliario para el futuro. Sería un terreno precioso”, dijo.

Cuando Trump desveló su plan la semana pasada, tomó por sorpresa a varios altos cargos de la administración. Aunque el presidente llevaba varios días hablando de una iniciativa para tomar el control de Gaza y reconstruirla, no había manifestado su intención de hacer públicos los planes.

Posteriormente, algunos de sus ayudantes sugirieron que el presidente esperaba estimular la acción de los países de la región, que en su opinión no habían ofrecido sus propias ideas sobre qué hacer con Gaza.

“Vengan a la mesa con un plan propio si no les gusta su plan”, dijo el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, durante una aparición en el programa “Meet the Press” de NBC, sugiriendo que la Casa Blanca recibió “todo tipo de propuestas” desde los comentarios de Trump a principios de esta semana.