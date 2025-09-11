jueves 11 de septiembre 2025

Justicia

Suerte echada: Bolsonaro sería condenado a 43 años de cárcel

Tres de los cinco magistrados del supremo tribunal de Justicia de Brasil habrían adelantado su voto contra Jair Bolsonaro, que enfrentaría una condena histórica por golpista. Este viernes se conocerá el fallo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Justicia brasileña está a punto de marcar un precedente histórico. Este jueves, la Corte Suprema formó mayoría para condenar a Jair Bolsonaro por su participación en una organización criminal que, según la acusación, atentó directamente contra el Estado democrático de derecho. El fallo definitivo podría conocerse este viernes, pero la decisión ya parece sellada: tres de los cinco magistrados votaron a favor de condenar al expresidente de Brasil, mientras que uno se manifestó en contra y resta la posición del quinto integrante.

El proceso judicial se centra en los hechos ocurridos tras las elecciones de 2022, en las que Bolsonaro fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. El exmandatario y siete de sus antiguos colaboradores —incluidos exministros y altos mandos militares— fueron acusados de integrar una red con fines golpistas, que no solo buscó desconocer el resultado electoral, sino también fomentar un ambiente de desestabilización institucional.

La declaración más contundente del día vino de la jueza Cármen Lúcia Antunes, quien este jueves aportó el voto que inclinó la balanza contra Bolsonaro. En su intervención, aseguró que existieron “pruebas concluyentes” de que una organización criminal operó con la intención de “minar el libre ejercicio de los poderes democráticos” en Brasil.

Querían dañar y secuestrar el alma de la República al desmoralizar el proceso electoral”, afirmó la magistrada, en un tono firme que captó la atención nacional e internacional. Con su voto, el marcador parcial del juicio quedó en 3 a 1 a favor de la condena. Aún falta la definición del quinto juez, pero la tendencia ya es irreversible.

Una red bajo el liderazgo de Bolsonaro

Según el relato judicial, desde el año 2021 comenzó a gestarse una estructura que apuntaba a deslegitimar el sistema democrático. La jueza Antunes adhirió completamente a los argumentos del relator del caso, Alexandre de Moraes, quien ha sido una de las figuras clave en la investigación de los actos antidemocráticos en Brasil.

Las acciones atribuidas a Bolsonaro y su entorno incluyeron desde el fomento de teorías conspirativas sobre fraude electoral hasta el intento de abolir violentamente el Estado de derecho, pasando por la participación en una organización criminal armada, actos de vandalismo contra instituciones públicas y deterioro de patrimonio protegido.

La posibilidad de una condena histórica

Si se confirma la condena, Jair Bolsonaro enfrentaría penas que podrían sumar hasta 43 años de prisión, un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina respecto a un expresidente democrático.

Las acusaciones no solo apuntan a delitos comunes, sino a atentados contra los pilares del sistema republicano. En este sentido, la Corte Suprema ha buscado dar un mensaje contundente sobre la inviolabilidad de la democracia en el país más grande de Sudamérica.

Además de Bolsonaro, la causa incluye a siete de sus colaboradores más cercanos, entre los que figuran exministros y oficiales militares. Todos ellos están señalados como parte activa de la organización criminal que intentó torcer el orden institucional.

La investigación mostró que hubo coordinación en redes sociales, desinformación masiva y movilización de simpatizantes hacia edificios públicos, lo que desembocó en los ataques al Congreso y a otras sedes gubernamentales en enero de 2023, pocos días después del cambio de gobierno.

La respuesta del bolsonarismo

Desde el entorno del expresidente, las acusaciones han sido sistemáticamente negadas. Bolsonaro se ha declarado inocente y asegura que es víctima de una persecución judicial. Sin embargo, las pruebas acumuladas en el juicio, según los magistrados, son sólidas y concluyentes.

El exmandatario ya había sido inhabilitado políticamente por ocho años tras otro fallo judicial por abuso de poder. Esta nueva condena, de confirmarse, abriría la puerta a su encarcelamiento y lo alejaría definitivamente del escenario electoral brasileño.

